هند صبرى بحفل «موريكس دور»: الفرحة بتكبر والمسئولية أكبر (فيديو)

حصدت الفنانة التونسية هند صبري على جائزة أفضل ممثلة عربية عن دورها فى مسلسل «حلاوة الدنيا» بحفل توزيع جوائز مهرجان «موريكس دور» بدورته الـ١٨، والذي أقيم في بيروت.



ووجهت هند صبري الشكر لإدارة المهرجان ولجنة التحكيم قائلة: هي فعلا حلاوة الدنيا ان اكون معكم اليوم برفقة كل الوجوة الصديقة، مشيرة إلى أن فرحتها كبيرة ومسؤليتها تكبر أيضًا، متمنية أن تقدم الأفضل دائمًا.



وحرص على حضور حفل «مويكس دور» مجموعة كبيرة من نجوم الفن والإعلام، منهم يسرا وأبو وظافر العابدين وبوسي شلبي وتامر حبيب ونادين نجيم وغيرهم.