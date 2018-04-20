بالفيديو.. تكريم «يسرا» و«أبو» فى حفل «موريكس دور»

حصلت النجمة يسرا والفنان أبو على جائزة أفضل أغنية في حفل توزيع جوائز مهرجان «موريكس دور» عن أغنية «٣ دقات» التي طرحت العام الماضي وحققت نجاح كبير.



وحرصت يسرا على توجيه الشكر للسيناريست تامر حبيب كاتب كلمات الأغنية، والذي كان متواجد في حفل توزيع المهرجان في دورته الـ١٨ ببيروت، وحضره مجموعة كبيرة من النجوم منهم نانسي عجرم وظافر العابدين وهند صبري ونادين نجيم وغيرهم.



جدير بالذكر أن يسرا تنافس في موسم دراما رمضان لهذا العام من خلال مسلسل «لدينا أقوال آخرى»، ويشارك في بطولته كل من أحمد حاتم وشرين رضا ونجلاء بدر وحازم إيهاب، من إنتاج العدل جروب وإخراج محمد علي.



