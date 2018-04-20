السفير الروسى بأمريكا يلتقى مستشار الأمن القومى «بولتون»

صرح البيت الأبيض، اليوم الجمعة، بأن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون، ألتقى بالسفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف.



وجاء فى بيان للبيت الأبيض: «في اجتماعهما الأول، ناقشا حالة العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، وأعاد السفير بولتون التأكيد على أن علاقات أفضل هي في مصلحة كل من الولايات المتحدة وروسيا».



وسيكون من الضروري لتحسن العلاقات بين البلدين مناقشة القضايا التي تثير قلقا مثل تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية عام 2016، واستخدام السلاح الكيميائي في المملكة المتحدة والوضع في أوكرانيا وسوريا، وفقًا لتصريحات "بولتون".