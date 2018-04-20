هند صبرى تفوز بجائزة أفضل ممثلة عربية فى حفل «موريكس دور»

تسلمت النجمة هند صبري، جائزة افضل ممثلة عربية عن دورها في مسلسل "حلاوة الدنيا"؛ لتصبح هي الجائزة الثالثة لها من الفئة نفسها، بعد أن فازت بها مرتين من قبل لتصبح "هند" الاكثر فوزًا بها.



وعبرت "هند" عن سعادتها وفخرها بهذا، وخصوصًا أن الفوز جاء في مراحل مختلفة من حياتها الفنية وهذه المرة عن عمل قريب لقلبها هو "حلاوة الدنيا".



و"هند" تسافر بعد انتهاء الحفل لمسقط رأسها مدينة قابس بتونس؛ لحضور فعاليات الدورة الثالثة بمهرجان قابس الدولي للفيلم العربي، الذي تتولى رئاسته الشرفية.