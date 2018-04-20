ظافر العابدين يفوز بجائزة أفضل ممثل عربى فى حفل «موريكس دور»

فاز الفنان التونسي ظافر العابدين، بجائزة أفضل ممثل عربي في الدراما المصرية، عن دوره في مسلسل "حلاوة الدنيا"، خلال حفل توزيع جوائز "موريكس دور".



وأقيم حفل توزيع جوائز مهرجان "موريكس دور"، في دورته الـ18 في بيروت، بحضور نخبة كبيرة من ألمع النجوم في الوطن العربي، أبرزهم هند صبري ونانسي عجرم والتركية سونغول أودن ونادين نجيم ومنى واصف ويسرا وأبو.



يُذكر أن ظافر العابدين، ينافس في موسم دراما رمضان لهذا العام من خلال مسلسل "ليالى أوجيني"، إخراج هاني خليفة، وتأليف إنجي القاسم، وسماء أحمد عبدالخالق، ويشارك فى البطولة أمينة خليل، وإنجي المقدم، ومراد مكرم، وليلى عزالعرب، وخالد كمال.