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الجمعة 20/أبريل/2018 - 01:54 ص

مساعى فى السعودية لخلع المرأة العباءة السوداء واستبدالها بألوان زاهية

مساعى فى السعودية
مساعى فى السعودية لخلع المرأة العباءة السوداء واستبدالها بأل
مروة عنبر
dostor.org/2135969

أعلنت مصممات أزياء سعوديات أنهن يسعين إلى الاستفادة من الشعبية المتزايدة للعباءات النسائية الرياضية في المملكة، عبر تقديم تصاميم بألوان زاهية، لتحل محل العباءات السوداء التقليدية.

يأتي هذا بعد تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأن ارتداء عباءة سوداء ليس ملزما للمرأة السعودية، بقدر التزامها الحشمة، مؤكدا أن الخيار هو للمرأة في نوع اللباس المحتشم الذي ترغب في ارتدائه.

وعلى النقيض، وصف البعض هذه العباءات بأنها خروج عن التقاليد التي تقضي بارتداء المرأة عباءات سوداء اللون، ورأى البعض أنها تشكل دليلا على مزيد من الانفتاح الذي تشهده المملكة التي تشهد حملة إصلاحات قانونية وتغيرات ثقافية هي الأكبر في تاريخها المعاصر.

وتشمل هذه الإصلاحات التي باشرها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة اعتبارا من يونيو المقبل، وحضور مباريات كرة القدم وتولي وظائف كانت في السابق حكرا على الرجال.

وتندرج هذه التغيرات في خطة رؤية 2030 التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الخارجية وتنويع الاقتصاد لوقف الاعتماد على النفط.

وفى أولى مراحل الاستفادة من قرار ولى العهد، تقدم مصممة الأزياء إيمان أسعد جوهرجي مجموعة من العباءات بألوان مثل الأبيض والأخضر والبيج التي تتناسب مع الطقس الحار.

وتؤكد جوهرجي أن ثمة طلبا كبيرا على هذه العباءات، مشيرة الى أن توافرها بألوان مختلفة يمنح النساء شعورا بالقوة.

وتغطي العباءات الرياضية جسم السيدات بالكامل، لكنها توفر لهن حرية تحرك كافية خلال ممارسة الرياضة، خلافا للعباءة التقليدية الفضفاضة.

وأحدث الصيحات حاليا في عالم العباءات في السعودية، هي عباءات كرة القدم التي تأتي في ألوان نوادي كرة القدم المحلية وهي طريقة جديدة لمشجعات النوادي المحلية لإظهار ولائهن لفريق أو لاخر.

ونظم سباق ماراثون للنساء للمرة الأولى الشهر الماضي، وقد شاركت أربع سيدات سعوديات في أولمبياد ريو عام 2016، بعد مشاركة سابقة لسيدتين في أولمبياد لندن عام 2012 للمرة الأولى في تاريخ المملكة.

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