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الجمعة 20/أبريل/2018 - 01:52 ص

قيادى بفتح يفضح ألاعيب حركة حماس فى تحقيق المصالحة

الدكتور جهاد الحرازين
الدكتور جهاد الحرازين القيادى بحركة فتح
مروة عنبر
dostor.org/2135962

قال الدكتور جهاد الحرازين القيادى بحركة فتح، إن منظمة التحرير الفلسطينية هى الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى، والمجلس الوطنى هو إحدى مؤسساتها الممثلة للفلسطينيين فى كافة أماكن تواجده، ولذلك جاءت الدعوة واتخذ القرار لعقد اجتماع المجلس الوطنى ودعا من هم أعضاء بالمجلس الوطنى، لأنه سيعقد بتركيبته كما هى فى ظل المماطلة والتسويف من قبل حركة حماس.

وأضاف الحرازين فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن حركة حماس هى التى ترفض تحقيق المصالحة الوطنية، وﻻ زالت تواصل انقسامها رغم كل الجهود التى بذلت وتبذل من قبل مصر، بصفتها المسيطرة على قطاع غزة بقوة السلاح.

وحول الأنباء التى ترددت حول عقد حماس لمؤتمرات موازية لمجلس التحرير، أكد الحرازين أن مثل هذه الدعوة سيكون مصيرها الفشل لأن حماس هى التى ترفض إجراء الانتخابات وعطلتها أكثر من مرة سواء المحلية أو التشريعية، لأنها تدرك جيدا أنه لو جرت اﻻنتخابات لن تحصل على ما حصلت عليه عام 2006، لأنه لم يعد لديها الثقة من قبل الشارع والمواطن الفلسطينى.

وأوضح الحرازين أن الحركة تحاول تعكير أى عملية ديمقراطية لأن الديمقراطية بنظرها وفكرها عود ثقاب يشعل لمرة واحدة، وﻻ ترغب بتكرار تجربة اﻻنتخابات، وإنما فقط تكتفى بالمزاودة والمراهنة وبيع الأوهام غير مدركة لطبيعة المرحلة وحساسيتها، وما يجرى من استهداف للقضية والقيادة الفلسطينية وخاصة المخططات الإسرائيلية والأمريكية.

وتابع الحرازين: "ولكن السؤال الحقيقى لماذا ترفض حماس اﻻنتخابات وإنهاء اﻻنقسام ومحاولة خلق قيادة بديلة، ومحاولة التشكيك دائما بمؤسسات الوطن التى حملت القضية على كاهلها منذ 1964 أى قبل أن توجد حماس بربع قرن ولمصلحة من ذلك؟.

وأضاف الحرازين: "وهذا يقودنا إلى فكرة البديل التى ﻻ زالت تعشعش برؤوسهم وليس فكرة الشراكة الوطنية أن الوطن يتسع للجميع، ولو كانت حماس جادة وتسعى لمصلحة الوطن والمواطن ﻻنتهى اﻻنقسام منذ أن بدأ وكأنه لم يكن، وبناء على ذلك لن تنال تلك الدعوات أو أي محاوﻻت من شرعية التمثيل الفلسطينى الممثل بمنظمة التحرير الفلسطينية، وكما أسقط شعبنا روابط القرى وكافة مشاريع البديل ستسقط مثل هذه الدعوات إن صحت.

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