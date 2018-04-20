«أبوخضرة»: أمهلنا الحكومة وقت كافى لإرسال قانون «المعاشات»

قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة أعطت الحكومة مهلة كافية لإرسال مشروع قانون المعاشات، وعطلت بدء مناقشة قانون اللجنة، مشيرا إلى أن اللجنة حسمت موقفها وستبدأ بشكل جاد في مناقشة قانونها الأسبوع المقبل.



وأكد أبو خضرة، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن المعاشات ملف هام، ويوجد به العديد من التعقيدات والتداخلات مع الحكومة، الأمر الذي يستلزم عقد جلسات حوار مجتمعي مع الحكومة لمناقشة الملف، تمهيدا لإجراء زيادة ترضي المواطنين.