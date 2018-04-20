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الثقافة
الجمعة 20/أبريل/2018 - 12:57 ص

بالصور.. حفل ختام مواسم نجوم المسرح الجامعى

بالصور.. حفل ختام
نضال ممدوح
dostor.org/2135959

شهد مركز الإبداع الفني حفل ختام مواسم نجوم المسرح الجامعى٬ برئاسة المخرج خالد جلال٬ والذي قال في كلمته خلال الحفل: إننا نحاول دائما أن نتسم بالبساطة، فتكلفة العرض الواحد لا تتعدى 2500 جنيه، ومع ذلك هؤلاء الشباب يحدثون حالة أكثر ابداعا بهذه التكلفة البسيطة.

وقام الدكتور فتحى عبد الوهاب والمخرج خالد جلال، بتسليم شهادات تقدير لإدارة المواسم ولجنة التحكيم وهم الكاتب الصحفى عاطف النمر، ومصممة الأزياء الفنانة نعيمة عجمى، والفنان يوسف إسماعيل مدير عام المسرح القومى، والمخرج هانى عفيفى، والمخرج مناضل عنتر، ومهندس الديكور محمد الغرباوى، والناقد باسم صادق، والناقدة مى سليم، والناقدة هند سلامة، وعدد كبير من طلاب الجامعات المشاركين فى عروض مواسم نجوم المسرح الجامعى بدورته الـ3.

كما كرم جلال وعبد الوهاب المخرج الكبير محسن حلمى، والفنان أحمد بدير الذي خرج من عباءة مسرح جامعة عين شمس، والفنان أحمد كمال الذي خرج من عباءة مسرح جامعة القاهرة.

وفى ختام الحفل أعلن المخرج خالد جلال، العروض الثلاثة الأولى الفائزة بجائزة أفضل عرض، حيث فاز بالمركز الثالث عرض «زيارة» لجامعة سيناء، والمركز الثانى فاز به عرض «جريمة فى جزيرة الماعز» لهندسة القاهرة، وفاز بالمركز الأول عرض «كلهم أبنائى» لكلية هندسة عين شمس.

بالصور.. حفل ختام مواسم نجوم المسرح الجامعى

بالصور.. حفل ختام مواسم نجوم المسرح الجامعى

بالصور.. حفل ختام مواسم نجوم المسرح الجامعى

بالصور.. حفل ختام مواسم نجوم المسرح الجامعى

بالصور.. حفل ختام مواسم نجوم المسرح الجامعى

بالصور.. حفل ختام مواسم نجوم المسرح الجامعى

بالصور.. حفل ختام مواسم نجوم المسرح الجامعى

بالصور.. حفل ختام مواسم نجوم المسرح الجامعى

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