مصادر: البرلمان لن يقر «قانون الإدارة المحلية» يونيو القادم

كشف مصدر برلماني، أن مجلس النواب لن يقر قانون الإدارة المحلية يونيو المقبل، كما تم الإعلان عن ذلك مسبقاً.



وقال المصدر في تصريح خاص لـ«الدستور» إن الوضع الإقتصادي والسياسي الذي تمر به الدولة المصرية يصعب معه إقامة انتخابات المجالس المحلية على الرغم من احتياج الدولة لها وبشكل كبير، مشيرا إلى أنه من المؤكد ألا يتم اقرار القانون خلال دور الانعقاد الحالي، لافتا إلى أن هناك توجه إلى أن يتم اقرار القانون في دور الانعقاد المقبل.



وكان النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، صرح بأنه بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية أصبحت الدولة مهيأة لإصدار قانون الإدارة المحلية خلال دور الانعقاد الحالي، لافتا إلى أنه بحكم الجدول الزمنى لمجلس النواب وحال اتخاذ قرار بإصدار قانون الإدارة المحلية فى شهر يونيو المقبل، لافتا الى أنه أمام الحكومة فرصة تقارب الـ 8 أشهر لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، علي أن تجري انتخابات المحليات فى النصف الأول من عام 2019، إلا أن المصدر البرلمانى أكد صعوبة إجراء الانتخابات المحلية أو اقرار القانون طبقا للمواعيد التي أعلن عنها رئيس الإدارة المحلية بالبرلمان.



من جانبه قال النائب ماجد طوبيا، عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت من مناقشة القانون، وأنه أصبح جاهزا لإقراره ولكنه ينتظر أن تعلن الحكومة عن استعدادها لإجراء انتخابات المجالس المحلية.



وقال النائب البرلماني لـ«الدستور» لا يوجد ما يؤكد أو ينفي موعد عرض القانون علي الجلسة العامة للمجلس لإقراره وخروجه الي النور، مؤكدا بأن قانون «الإدراة المحلية» تم دراسته وإعداده بشكل جيد وهو موجود حاليا داخل إدراج اللجنة وننتظر اقراره.



وأكد «طوبيا» أن القانون تم إعداده وأصبح جاهزا، وأن إجراء الانتخابات الرئاسية 2018 كانت سببا في تأجيل إقراره وخروجه الي النور، معلقاً "ننتظر الفرج لإقراره.. ولما يكون فيه قرار سياسي بأن يكون فيه اجراء للانتخابات المحلية سيتم اقرار القانون".