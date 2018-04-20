حسين عيسى: بدء مناقشة الموازنة العامة بخطة البرلمان.. أول مايو

قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة أرسلت الموازانات الخاصة بالجهات الفرعية، البالغ عددها 50 جهة، إلى اللجان النوعية البرلمانية الـ25 المختصة، كل في اختصاصه؛ لعقد اجتماعات لمناقشات الموازنات الخاصة بها، وتقديم تقرير بملاحظاتها إلى لجنة الخطة والموازنة، قبل نهاية الشهر الجاري.



وأضاف «عيسى»، في تصريحات لـ«الدستور»، أن لجنة الخطة، بعد استماعها لبيان وزيري المالية والتخطيط، ستعد تقرير عنهما، وستبدأ اجتماعاتها في أول أسبوع في شهر مايو المقبل؛ لمناقشة تقارير اللجان النوعية، في سلسلة اجتماعات ضخمة، جاري التنسيق مع الوزراء والمسئولين لتحديدها بالمواعيد.

