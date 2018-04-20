القاهرة : الجمعة 20 أبريل 2018
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الجمعة 20/أبريل/2018 - 12:52 ص

استشهاد 3 من الأمن السعودى فى تبادل إطلاق نار مع مجهولين بعسير

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مروة عنبر
dostor.org/2135948

استشهد ثلاثة أفراد من رجال الأمن السعودى، إثر تعرضهم لحادث إطلاق نار من قبل مجهولين على نقطة تفتيش أمنية منطقة عسير.

وصرح المتحدث الأمني باسم الداخلية، أن الهجوم وقع على طريق عرقوب الواصل بين محافظتي المجاردة وبارق، بمنطقة عسير، وأن رجال الأمن السعوديين الذين قتلوا إثر إطلاق النار هم الرقيب أحمد إبراهيم عسيري، ووكيل الرقيب عبدالله غازي الشهري، ووكيل الرقيب صالح علي العمري، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد المتحدث أنه تم تحديد هوية عدد من المتورطين في الهجوم والقبض على اثنين منهم، سعوديي الجنسية، وأن مصلحة التحقيق تقتضي عدم إعلان اسميهما في الوقت الراهن.

وأضاف المتحدث أن المتابعة الأمنية أسفرت عن رصد ثالث من المتورطين في الحادث أثناء محاولته الفرار، وتم القضاء عليه أثناء تبادل إطلاق النار، الذي أسفر أيضا عن إصابة خمسة من رجال الأمن للإصابة، توفي أحدهم أثناء نقله إلى المستشفى.

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