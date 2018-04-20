القاهرة : الجمعة 20 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:30 ص

سفير مصر بألمانيا: فخور باستقبال الجمهور لوزيرة الثقافة ببرلين (صور)
09:50 م

تجهيزات لاستقبال نصف مليون مريد لـ«القنائى»
09:47 م

اسمعوهم.. ماذا يريد الشعب من الحكومة فى الموازنة الجديدة؟
09:25 م

مشادة بين نيللي كريم وسولافا في «اختفاء»
05:33 م

أمريكا تدعو للضغط على كوريا الشمالية للتخلى عن أسلحتها النووية
03:33 م

الهادي: عناصر حماس أنزلوا علم مصر من الشيخ زويد بعد اقتحام السجون
12:53 م

تأييد قرار «حفظ التحقيقات» مع ورثة عاطف عبيد
01:50 ص

طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما
12:13 ص

مقتل قياديين بالقاعدة في مداهمة أمنية للتحالف باليمن
08:02 م

مفيد فوزى يؤكد قصة حب غادة السمان وبليغ حمدى: الموسيقار لم يكن جادًا فى العلاقة
12:43 م

الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس البابوي للفاتيكان

11:18 ص

واشنطن: لا عقوبات جديدة على روسيا
سياسي
الجمعة 20/أبريل/2018 - 02:15 ص

خبير أمنى: لدينا العديد من الخيارات فى التعامل مع «سد النهضة»

خبير أمنى: لدينا
مني هيبة
dostor.org/2135893

قال اللواء نبيل فؤاد، الخبير الأمني، نائب وزير الدفاع السابق، إن مصر لديها العديد من الخيارات في التعامل مع «سد النهضة».

وأضاف في تصريحات لـ«الدستور»: إذا كانت المراحل الثنائية تواجه مشاكل، فلدينا الاتحاد الإفريقى، وهو تنظيم قوي وقادر على تنفيذ قراراته.

وتابع: وفي حال دعم نجاح تلك الخطوة يمكننا اللجوء إلى المحكمة العسكرية.

جاء ذلك تعليقًا على تصريحات وزير الخارجية سامح شكري، بشأن توقف مفاوضات سد النهضة، والإشارة إلى أن مصر لم تتلق ردا من أثيوبيا أو السودان على الدعوة التي وجهتها إليهما لاستكمال المباحثات التي كان من المقرر عقدها في القاهرة.

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا

منذ أقل من شهر

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور

منذ أقل من شهر

مواجهة بين «تيار الاستقلال» و«فى حب مصر» حول معركة هيئة مكتب المهندسين

منذ أقل من شهر

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟

منذ أقل من شهر

مطالب المرأة: «مواصلة الدعم وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا»

منذ أقل من شهر

المؤشرات النهائية للانتخابات الرئاسية بالبحرالأحمر

الآن

«الدستور» تنشر صورة من عقد قناة السويس بين «ديلسبس» و«سعيد باشا»

أمريكا ترفض منح تأشيرات دخول لراقصتين روسيتين

عاجل.. انفجار سيارة محملة بـ100 أسطوانة غاز في أسيوط.. والجيش يتدخل

«الحديث عن المرتبات» وراء إقالة وزير الخارجية السوداني

الأكثر قراءة

كارثة بالأسماء.. 22 لاعبًا خارج أسوار الزمالك الموسم المقبل

تعرف على سعر قميص محمد صلاح للموسم الجديد بالجنيه المصرى

«نجوم المستقبل» يغير اسمه بعد صعوده لأول مرة للدورى الممتاز

بالصور.. حفيدة رجاء الجداوي تخطف أنظار رواد «السوشيال ميديا»

ألبومات الصور

فساتين «الإيكو دريس» لملكات جمال العالم

«جوباص» و«سابتكو» يُدشنان خط نقل بري بين مصر والسعودية

«مدبولى» يُوجه مسئولى «المقاولون العرب» بتكثيف العمالة لإنجاز المشاريع

ننشر صور الطفل ضحية «الحوت الأزرق» بالبحيرة

نجم الساعة

6 وزراء سابقون يتحدثون لـ«الدستور» عن قضية الرواتب والمعاشات

الأكثر قراءة

كارثة بالأسماء.. 22 لاعبًا خارج أسوار الزمالك الموسم المقبل

تعرف على سعر قميص محمد صلاح للموسم الجديد بالجنيه المصرى

«نجوم المستقبل» يغير اسمه بعد صعوده لأول مرة للدورى الممتاز

بالصور.. حفيدة رجاء الجداوي تخطف أنظار رواد «السوشيال ميديا»

كشكول

وظائف شاغرة بمدارس النيل .. وفتح باب التقدم للصف الأول الثانوي

رئيس جامعة عين شمس يشهد فاعليات ختام مهرجان أسبوع الشعوب

اليمن تحصد المركز الأول في ختام مهرجان أسبوع الشعوب بجامعة عين شمس

أزمة تصريحات عبد العال تصل للنقابة المعلمين بالقاهرة الجديدة

أزمة تصريحات عبد العال تصل لنقابة المعلمين بالقاهرة الجديدة

الأمصار

نشرة الأخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

إصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال شرق جباليا

البيت الأبيض: لا نتوقع مزيدا من الحرية في كوبا

دبلوماسي روسي سابق: قطر والقرضاوي قادا «حربا تحريضية»

منوعات

المصري أجمل رجال العرب.. بجد!

وفاة أكبر معمر في العالم عن عمر 121 عامًا

بعد ساعات من طرحها.. مصر فى المركز قبل الأخير من تذاكر المونديال

ads
ولاد الكار

مهرجان التميز الإعلامي يكرم طلاب فنون الاتصال

الصحة

قافلة «الداخلية» الطبية توقع الكشف على 160 مريضًا في «القناطر»

الدستور على فيسبوك