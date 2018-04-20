خبير أمنى: لدينا العديد من الخيارات فى التعامل مع «سد النهضة»

قال اللواء نبيل فؤاد، الخبير الأمني، نائب وزير الدفاع السابق، إن مصر لديها العديد من الخيارات في التعامل مع «سد النهضة».



وأضاف في تصريحات لـ«الدستور»: إذا كانت المراحل الثنائية تواجه مشاكل، فلدينا الاتحاد الإفريقى، وهو تنظيم قوي وقادر على تنفيذ قراراته.



وتابع: وفي حال دعم نجاح تلك الخطوة يمكننا اللجوء إلى المحكمة العسكرية.



جاء ذلك تعليقًا على تصريحات وزير الخارجية سامح شكري، بشأن توقف مفاوضات سد النهضة، والإشارة إلى أن مصر لم تتلق ردا من أثيوبيا أو السودان على الدعوة التي وجهتها إليهما لاستكمال المباحثات التي كان من المقرر عقدها في القاهرة.