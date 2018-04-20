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الجمعة 20/أبريل/2018 - 07:16 ص

الإثنين.. مزاد علنى لبيع السيارات المخزنة بساحة جمارك مطار القاهرة

مزاد علنى لبيع السيارات
مزاد علنى لبيع السيارات المخزنة بساحة جمارك مطار القاهرة
راندا التوني
dostor.org/2135883

تعقد فى الثانية عشرة ظهرًا من يوم الإثنين المقبل الموافق 23 أبريل، بقاعة النادى المصرى القاهرى بعين الصيرة، بجوار حديقة الفسطاط، جلسة المزاد العلني المقررة لبيع 50 سيارة و4 توك توك و3 تروسيكل بثلاث عجلات و5 موتور وارد من الخارج، والمخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي.

والسيارات التى سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها هي من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك وارد الخارج، بعدد 70 سيارة وموتوسيكل ماركات وموديلات متنوعة ومختلفة، ومنها: «أودى - جاجوار - كيا - BMW – مرسيدس – فيات – لاند روفر هامر – نيسان صنى – فورد – جى أم سى - بيجو – أتوبيس - مرسيدس - هيونداى إلنترا - فيات - موتوسيكلات - أتوبيس كيا - دايو لانوس – 4 توك توك لا يرخص – تروسيكل 3 عجلة لا يرخص – 5 موتور».

وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بمبلغ 300 جنيه،

وبدأت معاينة السيارات بساحة جمارك سيارات جمارك القاهرة بمطار القاهرة الدولية بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة خلال أيام العمل الرسمية وتستمر حتى يوم عقد المزاد من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 ظهرًا.

ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين، كما يتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار).

ويتم البيع وفقًا لأحكام القانون رقم 86 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية؛ وطبقًا للترتيب الوارد بكراسة الشروط ويباع كل لوط على حدة وبدون عمولة.

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