عمدة نيويورك السابق ينضم لدفاع ترامب في التدخل الروسي

انضم عمدة نيويورك السابق رودي جولياني، إلى فرق الدفاع التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة تهدف لتعزيز التوصل لحل في الأزمة المتعلقة بقضية التدخلات الروسية بالانتخابات الأمريكية.



وقال جولياني لصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إنَّه اتخذ قراره قبل عدة أيام، بهدف مساعدة الرئيس الأمريكي في التفاوض حول التوصل، لحل في قضية التدخلات الروسية في الانتخابات الامريكية عام 2016، ووصفها ترامب بأنها "خدعة".



وتابع جولياني القول إنَّه يفعل ذلك بدافع احترامه العميق للرئيس الأمريكي، وكذلك للمحقق الخاص في القضية روبرت مولر.



ويشير موقع صحيفة «ذا هيل» الأمريكية، إلى أنّض تلك الأخبار تأتي هذه بعد تقارير تفيد بأنَّ ترامب كان يكافح للعثور على محامين للانضمام إلى فريقه القانوني بعد رحيل المحامي جون دود الشهر الماضي.