جمارك أرقين تضبط محاولة تهريب طائرة تجسس وخناجر

تمكنت اللجنة الجمركية الثانية بمنفذ أرقين، من ضبط محاولة تهريب طائرة تنصت وتجسس وعدد من الخناجر، بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم118 لسنة 1975.



وخلال إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الأتوبيسات القادمين من الخرطوم تم الاشتباه في الراكب (ا.ي) مصري الجنسية.



وبالعرض على حمدي محمد مكي مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة لتفتيش الراكب من كلا من ممدوح محمود ومحمود عابد ومحمود مختار مأموري الجمرك.



وبتفيشه تبين وجود طائرة تنصت وتجسس و12 خنجر أشكال وأحجام متنوعة، وقرر علي محمد طلبه مدير عام جمرك أسوان، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 4 لسنة 2018 وتحريز المضبوطات وإيداعها بخزينة وديعة جمرك ارقين وتم عرض المتهم على النيابة.