مقتل 28 داعشيا بينهم قيادات مهمة في ضربة للتحالف بسوريا

لقي 28 عنصرًا من تنظيم داعش الإرهابي، مصرعهم، بينهم 7 شخصيات قيادية، قتلوا جراء ضربات جوية نفذتها طائرات حربية يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي ضد داعش.



وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان له اليوم، إن الضربات استهدفت بلدة هجين الواقعة عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات في ريف دير الزور الشرقي يوم الثلاثاء الماضي.



وأكد المرصد السوري أن الضربات جرت ليل الثلاثاء استهدفت اجتماعًا لقيادات ما يعرف بـ "ولاية الفرات" وذلك في منزل كان التنظيم قد استولى عليه في بلدة هجين، لتخلف هذا العدد من القتلى.



وأشار البيان إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.