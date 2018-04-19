ريهام فاروق تكتب الكائن الخارق

الكائن الخارق



شاهدت الاسبوع الماضى فيديو على احد مواقع التواصل الاجتماعي… لا اعلم السيده المحترمه اللي قدمت وجهة نظرها من خلال فيديو فيما عبرت عنه باعتراضها التام في ظاهره انتشرت في اوساط النساء بما يسمى بـ Strong independent women، امراه عزباء مستقله



الفيديو مدته لا تتحاوز دقائق عبرت فيه صاحبته عن التسفيه من المسمى ثم حصرت دور المرأه في انها تتزوج وتضحك وتروح الكوافير وعندما يعود زوجها المفروض تكون على حد نعبيرها "فايقه ورايقه"

وبرغم اني من المناصرات الداعمات بشده للمرأه وعمل المرأه وتفعيل وتمكين المرأه إلا ان ما ازعجني حقًا في هذا الفيديو هو قصر دور المرأه في انها زوجه فرفوشه دورها تطلع شعرها من العربيه وتضحك…

المزعج ان صاحبة الفيديو ومن شابهها على حد سواء من النساء والرجال المناصرين ان دور المرأه مقتصر انها تبقي فرفوشه ونعنوشه انكم تناسيتم قطاعات اخرى في المجتمع لا تمت بصله للصوره المرسومه…

في قطاع من الفتيات الغير متزوجات كما تشير التقارير الرسميه انه في تزايد مستمر، حيث اشارت احدث التقارير أن اعداد الفتيات الغير متزجات واللاتي تعدين سن الخامسه والثلاثين وصل إلى ١١مليون فتاة لم يتزوجوا، حيث يمثل معدل العنوسة في مصر 17% من الفتيات اللاتي في عمر الزواج، وللاسف هذه النسبة في تزايد مستمر، وتختلف من محافظة لأخرى، فالمحافظات الحدودية النسبة فيها 30%؛ نظرًا لعاداتها وتقاليدها، أما مجتمع الحضر فالنسبة فيه 38%، والوجه البحري 27.8%، كما أن نسبة العنوسة في الوجه القبلي هى الأقل، حيث تصل إلى 25%، ولكن المعدل يتزايد ويرتفع في الحضر.

ورغم كرهي الشديد لهذا اللفظ البالي(عنوسه) شكلًا وموضوعًا، إلا انه اللفظ المستخدم في الملفات والاحصاءات الرسميه



كذلك تغافلت صاحبة الفيديو ومن شابهها ان وفقًا لإحصائيات أجراها مركز معلومات دعم اتخاذ القرار، الذي يتبع مجلس الوزراء، لإرتفاع نسبة حالات الطلاق من 7% لتصل إلى نسبة 40% في الخمسين عامًا الأخيرة فقط. - ارتفاع نسبة الطلاق ما بين عامي 1990 و2013 إلى 143%، وكذلك أوضح مركز التعبئة والأحصاء، أن هناك 240 حالة طلاق يوميًا، أي بمعدل حالة طلاق كل 6 دقائق، والمطلقات وصلن لـ2.5 مليون؛ حيث أن معدلات الطلاق في مصر تتزايد بنحو 5 آلاف حالة سنويًا، منها 86 ألفًا في مناطق الحضر، ونصيب الريف نحو 75 ألف حالة



يعنى طبقًا للاحصاءات هناك حوالى خمسه عشر مليون امرأه مصريه لا تستطيع ان تعيش في دور الفرفوشه حتى وان رغبت في ذلك وتمنته…

صاحبة الفيديو عبرت عن وجهة نظرها بوضوح بس تناست تلك القطاعات العريضه للاسف بشكل واضح



ما المطلوب من ان تصنعه فتاة عزباء في مجتمع شرقى كمجتمعنا، نجد فيه نماذج واضحه للتمييز العنصرى ضد المرأه، تمارس عليه صور عنف نفسى، لفظى وجسدي!!!

الفتاة العزباء الان اصبحت تواجهه اختيار صعب اما ان تكون تلك القويه التى تدافع بقوه او ان تترك نفسها فريسه للاحباط والاكتئاب…

ما المطلوب من المرأه المطلقه وخصوصا اذا كانت معيله والكثيرات تعانين من حالات انعدام مسؤلية الزوج او من كان زوجًا وتخليه عن ابناءه ومسؤلياتهم الماديه والتي تحولت بالتبعيه لقيد فى عنق الام المطلقه التى تحارب وتنحت في الصخر من اجل حياة افضل



قد اتفق مع صاحبة الفيديو والتي اؤكد للمره الثانيه اني لا اعلم عنها اي شئ ان المرأه هي الكائن اللطيف اللين الذي يستحق كل التدليل والراحه كي تكون زوجه وام افضل بسبب راحتها مما يرهقها… ولكنى اختلف معها كل الاختلاف ان هناك نساء كثيرات تعشق عملها ولها احلام وطموحات ترغب في تحقيقها، تتعب وتشقى لتحقيق حلم النجاح … هناك نساء كثيرات يرون في انفسهن ادوار كثيره اهم من كونها تروح للكوافير وتضحك لما جوزها يرجع… هناك نساء كثيرات اجتهدن وثابرن لينالوا ما نالوه من تقدم في العمل ويجدن انه درب من دروب المستحيل ان يتعاموا عن كل هذا الجهد من اجل ان تكن زوجات…



لا احقر من دور المرأه كزوجه وام وانما اريد ايضاح ان هذان الدوران قد لا يكونوا من ضمن الارزاق التي من الله بها على عباده من الاناث، وعليه فانني ارى انه ليس من الحكمه وخصوصا مع الأرقام المتزايده ان نحصرها كزوجه وام فقط… ولهذا كوني ما تريدي ان تكوني فانت ذلك الكائن الخارق المعروف بأسم امرأه!!!