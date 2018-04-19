القاهرة : الجمعة 20 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:50 م

تجهيزات لاستقبال نصف مليون مريد لـ«القنائى»
09:47 م

اسمعوهم.. ماذا يريد الشعب من الحكومة فى الموازنة الجديدة؟
09:25 م

مشادة بين نيللي كريم وسولافا في «اختفاء»
05:33 م

أمريكا تدعو للضغط على كوريا الشمالية للتخلى عن أسلحتها النووية
03:33 م

الهادي: عناصر حماس أنزلوا علم مصر من الشيخ زويد بعد اقتحام السجون
12:53 م

تأييد قرار «حفظ التحقيقات» مع ورثة عاطف عبيد
01:50 ص

طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما
12:13 ص

مقتل قياديين بالقاعدة في مداهمة أمنية للتحالف باليمن
08:02 م

مفيد فوزى يؤكد قصة حب غادة السمان وبليغ حمدى: الموسيقار لم يكن جادًا فى العلاقة
12:43 م

الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس البابوي للفاتيكان

11:18 ص

واشنطن: لا عقوبات جديدة على روسيا
07:22 ص

وزير الدفاع البريطانى: الإمارات قوة إقليمية مؤثرة عالميًا
لايف ستايل
الخميس 19/أبريل/2018 - 11:29 م

ريهام فاروق تكتب الكائن الخارق

ريهام فاروق تكتب
dostor.org/2135871

الكائن الخارق

شاهدت الاسبوع الماضى فيديو على احد مواقع التواصل الاجتماعي… لا اعلم السيده المحترمه اللي قدمت وجهة نظرها من خلال فيديو فيما عبرت عنه باعتراضها التام في ظاهره انتشرت في اوساط النساء بما يسمى بـ Strong independent women، امراه عزباء مستقله

الفيديو مدته لا تتحاوز دقائق عبرت فيه صاحبته عن التسفيه من المسمى ثم حصرت دور المرأه في انها تتزوج وتضحك وتروح الكوافير وعندما يعود زوجها المفروض تكون على حد نعبيرها "فايقه ورايقه"
وبرغم اني من المناصرات الداعمات بشده للمرأه وعمل المرأه وتفعيل وتمكين المرأه إلا ان ما ازعجني حقًا في هذا الفيديو هو قصر دور المرأه في انها زوجه فرفوشه دورها تطلع شعرها من العربيه وتضحك…
المزعج ان صاحبة الفيديو ومن شابهها على حد سواء من النساء والرجال المناصرين ان دور المرأه مقتصر انها تبقي فرفوشه ونعنوشه انكم تناسيتم قطاعات اخرى في المجتمع لا تمت بصله للصوره المرسومه…
في قطاع من الفتيات الغير متزوجات كما تشير التقارير الرسميه انه في تزايد مستمر، حيث اشارت احدث التقارير أن اعداد الفتيات الغير متزجات واللاتي تعدين سن الخامسه والثلاثين وصل إلى ١١مليون فتاة لم يتزوجوا، حيث يمثل معدل العنوسة في مصر 17% من الفتيات اللاتي في عمر الزواج، وللاسف هذه النسبة في تزايد مستمر، وتختلف من محافظة لأخرى، فالمحافظات الحدودية النسبة فيها 30%؛ نظرًا لعاداتها وتقاليدها، أما مجتمع الحضر فالنسبة فيه 38%، والوجه البحري 27.8%، كما أن نسبة العنوسة في الوجه القبلي هى الأقل، حيث تصل إلى 25%، ولكن المعدل يتزايد ويرتفع في الحضر.
ورغم كرهي الشديد لهذا اللفظ البالي(عنوسه) شكلًا وموضوعًا، إلا انه اللفظ المستخدم في الملفات والاحصاءات الرسميه

كذلك تغافلت صاحبة الفيديو ومن شابهها ان وفقًا لإحصائيات أجراها مركز معلومات دعم اتخاذ القرار، الذي يتبع مجلس الوزراء، لإرتفاع نسبة حالات الطلاق من 7% لتصل إلى نسبة 40% في الخمسين عامًا الأخيرة فقط. - ارتفاع نسبة الطلاق ما بين عامي 1990 و2013 إلى 143%، وكذلك أوضح مركز التعبئة والأحصاء، أن هناك 240 حالة طلاق يوميًا، أي بمعدل حالة طلاق كل 6 دقائق، والمطلقات وصلن لـ2.5 مليون؛ حيث أن معدلات الطلاق في مصر تتزايد بنحو 5 آلاف حالة سنويًا، منها 86 ألفًا في مناطق الحضر، ونصيب الريف نحو 75 ألف حالة

يعنى طبقًا للاحصاءات هناك حوالى خمسه عشر مليون امرأه مصريه لا تستطيع ان تعيش في دور الفرفوشه حتى وان رغبت في ذلك وتمنته…
صاحبة الفيديو عبرت عن وجهة نظرها بوضوح بس تناست تلك القطاعات العريضه للاسف بشكل واضح

ما المطلوب من ان تصنعه فتاة عزباء في مجتمع شرقى كمجتمعنا، نجد فيه نماذج واضحه للتمييز العنصرى ضد المرأه، تمارس عليه صور عنف نفسى، لفظى وجسدي!!!
الفتاة العزباء الان اصبحت تواجهه اختيار صعب اما ان تكون تلك القويه التى تدافع بقوه او ان تترك نفسها فريسه للاحباط والاكتئاب…
ما المطلوب من المرأه المطلقه وخصوصا اذا كانت معيله والكثيرات تعانين من حالات انعدام مسؤلية الزوج او من كان زوجًا وتخليه عن ابناءه ومسؤلياتهم الماديه والتي تحولت بالتبعيه لقيد فى عنق الام المطلقه التى تحارب وتنحت في الصخر من اجل حياة افضل

قد اتفق مع صاحبة الفيديو والتي اؤكد للمره الثانيه اني لا اعلم عنها اي شئ ان المرأه هي الكائن اللطيف اللين الذي يستحق كل التدليل والراحه كي تكون زوجه وام افضل بسبب راحتها مما يرهقها… ولكنى اختلف معها كل الاختلاف ان هناك نساء كثيرات تعشق عملها ولها احلام وطموحات ترغب في تحقيقها، تتعب وتشقى لتحقيق حلم النجاح … هناك نساء كثيرات يرون في انفسهن ادوار كثيره اهم من كونها تروح للكوافير وتضحك لما جوزها يرجع… هناك نساء كثيرات اجتهدن وثابرن لينالوا ما نالوه من تقدم في العمل ويجدن انه درب من دروب المستحيل ان يتعاموا عن كل هذا الجهد من اجل ان تكن زوجات…

لا احقر من دور المرأه كزوجه وام وانما اريد ايضاح ان هذان الدوران قد لا يكونوا من ضمن الارزاق التي من الله بها على عباده من الاناث، وعليه فانني ارى انه ليس من الحكمه وخصوصا مع الأرقام المتزايده ان نحصرها كزوجه وام فقط… ولهذا كوني ما تريدي ان تكوني فانت ذلك الكائن الخارق المعروف بأسم امرأه!!!

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

العمل الإضافي يزيد خطر الإصابة بالأمراض القلبية.. دراسة

منذ أقل من شهر

الإجازة الزوجية.. سر استمرار «الحياة الطبيعية»

منذ أقل من شهر

«مصر في عربية مترو».. فضفضة البشر بين المحطات

منذ أقل من شهرين

أشهر طباخ سمك في مصر: بحب كنتاكي.. والسمك بالنسبالي للفرجة

منذ أقل من شهرين

حُكام «ذا فويس» بنفس الزي في جميع حلقات الموسم الرابع

منذ أقل من شهرين

10 خرافات عن الطب النفسى: «مش كله مجانين.. ولا كهربا»

الآن

عاجل.. إقالة وزير الخارجية السوداني

سكة «MO».. كيف هزم صلاح الإحباط بـ«هاتريك الإيجابية»؟

سر الندّاهة.. لماذا ينتحر المراهقون؟

فوق السحاب.. أكشن ممزوج بـ«الكوميديا».. وشخصياته من لحم ودم

الأكثر قراءة

كارثة بالأسماء.. 22 لاعبًا خارج أسوار الزمالك الموسم المقبل

تعرف على سعر قميص محمد صلاح للموسم الجديد بالجنيه المصرى

«نجوم المستقبل» يغير اسمه بعد صعوده لأول مرة للدورى الممتاز

بالصور.. حفيدة رجاء الجداوي تخطف أنظار رواد «السوشيال ميديا»

ألبومات الصور

فساتين «الإيكو دريس» لملكات جمال العالم

«جوباص» و«سابتكو» يُدشنان خط نقل بري بين مصر والسعودية

«مدبولى» يُوجه مسئولى «المقاولون العرب» بتكثيف العمالة لإنجاز المشاريع

ننشر صور الطفل ضحية «الحوت الأزرق» بالبحيرة

نجم الساعة

6 وزراء سابقون يتحدثون لـ«الدستور» عن قضية الرواتب والمعاشات

الأكثر قراءة

كارثة بالأسماء.. 22 لاعبًا خارج أسوار الزمالك الموسم المقبل

تعرف على سعر قميص محمد صلاح للموسم الجديد بالجنيه المصرى

«نجوم المستقبل» يغير اسمه بعد صعوده لأول مرة للدورى الممتاز

بالصور.. حفيدة رجاء الجداوي تخطف أنظار رواد «السوشيال ميديا»

كشكول

أزمة تصريحات عبد العال تصل للنقابة المعلمين بالقاهرة الجديدة

أزمة تصريحات عبد العال تصل لنقابة المعلمين بالقاهرة الجديدة

معلمون القاهرة الجديدة يرفضون تصريحات رئيس مجلس النواب بشأن المرتبات

وزير التعليم العالي يفتتح المؤتمر الدولي السادس لطب الأطفال

عميد "آداب طنطا": ملتقي سنوي لخرجين الاداب بالجامعات العربية

الأمصار

نشرة الأخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

إصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال شرق جباليا

البيت الأبيض: لا نتوقع مزيدا من الحرية في كوبا

دبلوماسي روسي سابق: قطر والقرضاوي قادا «حربا تحريضية»

منوعات

المصري أجمل رجال العرب.. بجد!

وفاة أكبر معمر في العالم عن عمر 121 عامًا

بعد ساعات من طرحها.. مصر فى المركز قبل الأخير من تذاكر المونديال

ads
ولاد الكار

مهرجان التميز الإعلامي يكرم طلاب فنون الاتصال

مقالات الرأي
دكتورابراهيم مجدي حسين

​ محمد بن سلمان.. منفتح ويحب التعلم

دكتورابراهيم مجدي حسين

​ التحليل النفسى لـ«نتنياهو»

المزيد
الصحة

قافلة «الداخلية» الطبية توقع الكشف على 160 مريضًا في «القناطر»

الدستور على فيسبوك