وزيرة الثقافة تتسلم جائزة «جاز ميوزك أورد» في ألمانيا

تسلمت وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، مساء اليوم الخميس، جائزة "جاز ميوزك أورد" الألمانية، والتي نالتها فرقة (كايرو ستبيس) في الموسيقى.



وجاء التكريم فى اطار احتفالية كبيرة وضخمة بحضور السفير المصرى فى ألمانيا فى أكبر قاعات ومسارح برلين "الفلهارموني"، بحضور لفيف من المسئولين الألمان والموسيقيين والفنانين.



كما قامت وزيرة الثقافة بالعزف على آلة (الفلوت) مع (كايرو ستبيس) خلال حفل تسلم الجائزة، وأعربت "عبد الدايم" عن سعادتها بالتكريم وبالجائزة والتى تدل على مكانة التى تتمتع بها مصر فى مجال الابداع والموسيقى وتقدير العالم لها من خلال محفل ثقافى وموسيقى من أكبر المحافل الموسيقية فى العالم.