سقوط عاطلين بحوزتهما مخدرات وسلاح ناري في حلوان

ألقى رجال مباحث قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم هاني أبوعلم، رئيس المباحث، القبض على عاطلين ضبط بحوزتهما 100 تذكرة هيروين وسلاح ناري.



وتعود تفاصيل الواقعة خلال مرور النقيب عمرو أبواليسر، لضبط الخارجين على القانون، اشتبه في كل من "محمود محمد"، 23 سنة، عاطل، و"محمد حنفي"، 25 سنة، عاطل، ومقيمين بمنطقة العزبة البحرية، وبتفتيشهما عثر بحوزة الأول على 50 تذكرة هيروين وبحوزة الثاني فرد خرطوش عيار 16 مم و4 طلقات من ذات العيار و50 تذكرة هيروين، وتم القبض عليهما واقتيادهما لديوان القسم.



وبمواجهة المتهمين، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، كما اعترف المتهم الثاني بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.