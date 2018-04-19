فرنسا تحرم مسلمة جزائرية من الجنسية لرفضها مصافحة مسئولين

وافقت أعلى محكمة إدارية في فرنسا، على قرار يقضي بحرمان جزائرية مسلمة من جواز السفر الفرنسي بعدما رفضت مصافحة مسئولين خلال مراسم حصولها على الجنسية.



وقالت المرأة: إن "معتقداتها الدينية" تمنعها من مصافحة مسئول رفيع ترأس مراسم منحها الجنسية في منطقة إيزير، بجنوب شرق البلاد يونيو 2016، كما رفضت المرأة كذلك مصافحة مسئول محلي آخر.



ورأت الحكومة أن تصرف المرأة يظهر أنها "غير مندمجة في المجتمع الفرنسي" وهو ما يعد سببًا بإمكانها الاحتكام إليه، بموجب القانون المدني لرفض حصول شخص متزوج من مواطن فرنسي على الجنسية.



وقدمت الجزائرية المتزوجة من فرنسي منذ عام 2010، طعنًا ضد القرار الذي صدر في أبريل 2017 وقالت إنه "استغلال للسلطة".



ويعتبر مجلس الدولة الذي قضى بأن الحكومة "طبقت القانون بشكل مناسب"، آخر محكمة استئناف في قضايا من هذا النوع.

