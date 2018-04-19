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الخميس 19/أبريل/2018 - 11:19 م

بعد إقالة وزير الخارجية السوداني.. تعرف على خليفته المحتمل

الرئيس السوداني عمر
الرئيس السوداني عمر البشير،
محمد عمر
dostor.org/2135864

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الخميس، رسميًا عن إقالة وزير خارجيته إبراهيم غندور، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل، أو من سيخلفه.

وليست هذه أول مرة تعلن فيها مصادر سودانية هذا الأمر، فسبق أن أعلنت في يناير الماضي أن غندور تقدم باستقالته، ولكن بتدخل الوسطاء تراجع غندور عن موقفه.

وكشفت المصادر، آنذاك، إلى اتجاه البشير، لتعيين سفير السودان في جوبا سابقًا، مطرف صديق، بدلًا منه، ولم يكشف البشير حتى الآن عن وزير خارجيته الجديد، لكن وقت استقالة غندور منذ أشهر قالت صحيفة "الراكوبة" السودانية إنه سيعين مطرف صديق، ورصدت «الدستور» أبرز المعلومات حول وزير الخارجية المحتمل.

- تورط في اغتيال مبارك بإثيوبيا

في عام 2012 كشفت وثائق مسربة لموقع "ويكيليكس" صديق كان من بين المتورطين في عملية اغتيال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وفق ما نقلت صحيفة "الراكوبة"، في ذلك الوقت.

- التعاون مع القاعدة

أكدت الوثائق تعاون وزير الخارجية الجديد مع زعيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، حيث بدأت العلاقة بينهما عندما التقي بمدينة حيدر أباد الباكستانية، بداية التسعينات بوفد من الخرطوم يترأسه اللواء مطرف صديق.

وتعهد وفد الخرطوم الذي التقي بن لادن على إقامة دولة الخلافة من المحيط إلي الخليج على أن يكون السودان هو قاعدة الإنطلاق، فتوالت إلى الخرطوم أفواج المتطرفين ثم حضر وفد من القاعدة للخرطوم وكان في استقبالهم اللواء مطرف صديق، وتمت استضافتهم بفندق الهيلتون.

- من الطب إلى أروقة الأمن

ينحدر صديق من قبيلة الدناقلة بشمال السودان، من مواليد 1952، بحي ود نوباوي بأم درمان، والتحق مطرف صديق بجامعة الخرطوم كلية الطب، وفور تخرجه عمل بوزارة الصحة الاتحادية في الفترة من 1980-1984، ثم التحق رسميًا بجهاز الأمن الخارجي في عام 1992، بعدما ترك العمل في جهاز الأمن الشعبي.

رجل استخبارات

شغل مطرف صديق منصب وكيل وزارة الخارجية، ووزير دولة بالخارجية، ووكيل وزارة الشئون الإنسانية، وكل الملفات التي كلف بها كانت ذات طابع أمني واستخباراتي.

- تعذيب المعارضين

ارتبطت سيرة صديق بالمؤامرات وإنتاج العنف منذ أن كان طالبًا في الجامعة، وانضم إلى ما عرف بالمرتزقة التي فشلت في إسقاط نظام الرئيس جعفر نميري عسكريًا، كما تولي صديق عملية تعذيب معارضي النظام، وكان أحد أبرز المسئولين عن بيوت الأشباح، وكانت مهمته اختطاف معارضي النظام من الدول التي تعاونت مع الخرطوم والزج بهم في المعتقلات والسجون، ما دفع البشير إلى تعيينه نائبًا لمدير الأمن الخارجي.

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