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الخميس 19/أبريل/2018 - 11:18 م

إحباط تهريب شيش إلكترونية ومكملات غذائية بمطار القاهرة

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
محمود السعدى
dostor.org/2135863

تمكن مأموري الجمارك بإدارة جمرك الأمتعة الشخصية بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، برئاسة جمال مرزوق مدير الجمرك بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي من ضبط محاولة تهريب كمية من المكملات الغذائية والشيش الإلكترونية وقطع غيارها وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

وكانت معلومات وردت من إدارة جمرك الأمتعة الشخصية بقرية البضائع بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بقرية البضائع بمحاولة (ن.ع.أ) أمريكي الجنسية من أصل مصري، بإدخال بضائع ممنوعة ضمن مشمول البوليصة رقم ١٧٦١٨٨٥١٠٤٥٠واردة من أمريكا عن طريق الإمارات بيان جمركي رقم 5311 لسنة 2018 والصنف الوارد 4 طرد أمتعة شخصية بوزن قائم 274 كيلوجرام.

وتم تشكيل لجنة جمركية، حيث تبين وجود 252 شيشة إلكترونية و77 طرد قطع غيار شيش إلكترونية و172عبوة مكملات غذائية مخفاة أسفل الملابس داخل طرود الأمتعة الشخصية.

وبلغت قيمة المضبوطات 483148 جنيه، بينما وبلغت التعويضات ٣٤٣٦٥٥ جنيه، إلا أن الراكب طلب التصالح وسدد التعويضات المستحقة.

ومن جانبها، قررت هدى محمود مدير عام جمارك الوارد اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 2 لسنة 2018.

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