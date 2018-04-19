ضبط هارب من مؤبد في الزيتون

نجحت مباحث قسم شرطة الزيتون، برئاسة المقدم أحمد فوزي رئيس المباحث، في ضبط تاجر مخدرات هارب من السجن المؤبد.



وتعود تفاصيل الواقعة خلال مرور النقيب سليمان أحمد سليمان، معاون مباحث الزيتون، لضبط الخارجين عن القانون بدائرة القسم اشتبه في "احمد.ع" 27 سنة عاطل ومقيم بمصر الجديدة.



وبالكشف عليه، تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 13024 لسنة 2017 "مخدرات" والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد 25 عامًا وتم القبض عليه واقتياده لديوان القسم، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.