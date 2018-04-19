التعاقد مع أطباء لسد عجز مستشفيات الوادي الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن التعاقد مع أطباء متخصصين، وذوي كفاءة للعمل بمستشفيات (الخارجة العام- الداخلة العام-الفرافرة المركزي).



أوضح الزملوط في بيان صحفي، أن التعاقد جاء بعدما وافق رئيس مجلس الوزراء، على قبول التبرع من شركة مستشفيات كليوباترا، وهو عبارة عن مبلغ 4 ملايين وثمانمائة وستة وتسعون ألف جنيه، بواقع 1.6 مليون جنيه لكل مستشفى، بهدف دعم الخدمات الطبية بالمحافظة وسد العجز في بعض التخصصات الطبية، وحرصا على توفير الرعاية الصحية المتكاملة لأبناء المحافظة.

