مصرع وإصابة شخصين في تصادم 4 سيارات بالمنيا

شهد طريق الجيش أمام مركز ملوي بالمنيا وقوع تصادم بين 4 سيارات أحدهما نقل بمقطورة محملة بالأسمنت، ما تسبب في مصرع سائق وإصابة آخر، وتم إغلاق الطريق لحين رفع آثار الحادث.



كان اللواء ممدوح عبد المنصف مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقى إخطارًا من اللواء منتصر عويضة مدير مباحث المديرية، بوقوع حادث تصادم بطريق الجيش أمام مركز ملوي.



وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لفحص البلاغ، حيث تبين تساقط شكائر الأسمنت من سيارة نقل بمقطورة، ما تسبب في حجب الرؤية، وتصادم 3 سيارات أخرى بها، وأسفر التصادم عن مصرع مجاهد محمود 28 سنة، سائق مقيم بالشيخ حسن بمطاي، وإصابة محمود أحمد 36 سنة مهندس زراعي، وتحرر محضر بالواقعة، وجار إخطار النيابة العامة.

