أمريكا ترفض منح تأشيرات دخول لراقصتين روسيتين

ذكرت وسائل إعلام روسية، اليوم الخميس، أن السلطات الأمريكية رفضت منح تأشيرات دخول لراقصتي باليه من مسرح "بولشوي" الروسي، بعد أسابيع من أزمة دبلوماسية بين موسكو وواشنطن.



وذكرت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية أن الراقصتين المحترفتين "أولغا سميرنوفا" و"جاكوبي تيسي" كانتا ستقدمان عرضًا في مركز "لينكولن" في مدينة نيويورك، الاثنين القادم، لكن وزارة الهجرة الأمريكية رفضت منحهما تأشيرة عمل.



وقالت المنظمة للعرض، ايف هودغكنسون: "نشعر بخيبة أمل عميقة إثر هذا القرار، حيث إن هذه التأشيرة هي نفسها التي نطلبها ونحصل عليها في كل مرة لفنانينا".



وأفاد المسرح بأنه يعتقد أن الرفض ناتج عن "مشكلة تقنية" وأنه لم يكن من الممكن إصدار التأشيرة في وقتها.



وانخفض عدد الموظفين في السفارة الأمريكية في موسكو بشكل كبير منذ عمليات طرد الدبلوماسيين التي بدأتها بريطانيا، منتصف مارس الماضي.



وجاءت الأزمة إثر تسميم العميل الروسي السابق، سيرجي سكريبال، وابنته يوليا في بريطانيا، إضافة إلى الاتهامات بالتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، العام الماضي.



وقال لورانس توبي، القنصل الأمريكي في روسيا، لصحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا"، إن استصدار تأشيرات عاجلة للرياضيين والطيارين الروس لم يعد أمرًا مضمونًا إثر قلة عدد الموظفين.



وبحسب الصحيفة، تستغرق عملية استصدار تأشيرة أمريكية في موسكو حاليًا 250 يومًا ويستحيل التسجيل للحصول على موعد جديد قبل نهاية العام.



وأعربت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، عن "استغرابها" من تصريحات القنصل، متهمة واشنطن بخلق المشكلة المرتبطة بالتأشيرات عمدًا كأداة "ضغط إضافية" على موسكو.



وانتقد مسئولون روس، في وقت سابق، فشل الولايات المتحدة في إصدار تأشيرات لأعضاء الفريق الروسي للمشاركة في كأس العالم للمصارعة الحرة في ولاية آيوا الأمريكية.

