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الخميس 19/أبريل/2018 - 10:58 م

الدفع بـ9 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مستودع أنابيب أسيوط

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
أسيوط : محمد أبو شادي
dostor.org/2135851

أرسلت قوات الحماية المدنية التابعة لمحافظة أسيوط ومسئولي الوحدات المحلية 9 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق نشب بسيارة تحمل أنابيب بوتاجاز أمام مستودع انفجر منذ قليل بمركز أبنوب بأسيوط.

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب بورود إشارة عاجلة من غرفة عمليات المركز يفيد وقوع انفجار ضخم لمستودع أسطوانات بوتاجاز بمدينة أبنوب أمام مدرسة الصنايع وعدم قدرة قوات المطافئ للسيطرة على الوضع.

ومن جانبها، ناشدت الوحدة المحلية بمركز أبنوب غرفة عمليات المحافظة وقوات الحماية المدنية لإرسال سيارات إطفاء للسيطرة على الوضع بعد انتقال الحريق لخارج السور وامتداد ألسنة النيران للمنازل المجاورة.

فيما أرسلت المنطقة الجنوبية العسكرية وشركة بترول أسيوط متخصصين في إطفاء مثل هذه الحرائق قبل أن تنشب في المنطقة.

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