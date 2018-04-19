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الخميس 19/أبريل/2018 - 10:56 م

«الدستور» تنشر صورة من عقد قناة السويس بين «ديلسبس» و«سعيد باشا»

«الدستور» تنشر صورة
كتبت – دعاء عبد الوهاب :
dostor.org/2135848

حصلت «الدستور» على صورة ضوئية للنسخة الأصلية للعقد المبرم بين المهندس فيرديناند ديلسبس وسعيد باشا عام 1854 والخاص بحفر قناة السويس، والذي ترجمه خبير المخطوطات الراحل الدكتور نصر الدين الطرازي.

وتنقسم وثيقة عقد قناة السويس المترجمة إلى قسمين؛ الأول خاص برخصة حفر القناة ومنشآتها، والثاني متعلق ببنود الوثيقة ذاتها والتفاصيل الجغرافية لها، بالإضافة إلى خريطة قناة المصرية، كُتِبت الوثيقة باللغة العثمانية القديمة، وترجمها «الطرازي» إلى العربية وتمّت ترجمتها فيما بعد إلى اللغة التركية.

وحصلت «الدستور» كذلك على صورة من قرار الرئيس الراحل جمال عبدالناصر الخاص بمنح «الطرازي» الجنسية المصرية، والذي نُشِر حينها في جريدة الوقائع الرسمية بتوقيع «عبدالناصر»، تكريمًا للعالم الراحل على مجهوداته وعلمه في مجال المخطوطات.

وقال الدكتور مبارك نصر الله، نجل الدكتور نصر الله الطرازي، خلال كلمته في احتفالية اليوم العالمي للتراث، التي نظمها المركز المصري للتعاون الثقافي الدولي في الزمالك، منذ قليل تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إن والده كان مُحبًا للتراث المصري الإسلامي والشرقي، وأفنى حياته لخدمة التراث، والدليل على ذلك عمله في دار المخطوطات والوثائق القومية لمدة 31 عامًا، قام خلالها بعمل جغرافيات كشفية وقدمها لدار الكتب؛ لكي يُبرز التراث الفني الموجود بهذا المكان، حتى أصبح مُفتاحًا للباحثين في العالم كله.

وقدم «مبارك» نيابة عن والده، صورة من عقد حفر القناة للدكتور هشام مراد، رئيس قطاع العلاقات الخارجية المصرية، وأعقب ذلك فقرات فنية غنائية استعراضية تراثية قدمتها فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة وقطاع الإنتاج الثقافي في حضور عدد من السفراء والدبلوماسيين الأجانب.

الدكتور الراحل نصر الله مبشر الطرازي جاء من دولة كازاخستان واستقر بمصر في الخمسينات من القرن الماضي، ثم حصل على الجنسية المصرية بصفة استثنائية من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ليعمل بعد ذلك بدار الكتب المصرية كخبير في المخطوطات والوثائق الشرقية، وليساهم في نقل الثقافة العربية والإسلامية من خلال فهرسة وتصنيف وترجمة 23 ألف مخطوط بدار الكتب المصرية.

«الدستور» تنشر صورة من عقد قناة السويس بين «ديلسبس» و«سعيد باشا»
«الدستور» تنشر صورة من عقد قناة السويس بين «ديلسبس» و«سعيد باشا»
«الدستور» تنشر صورة من عقد قناة السويس بين «ديلسبس» و«سعيد باشا»
«الدستور» تنشر صورة من عقد قناة السويس بين «ديلسبس» و«سعيد باشا»
«الدستور» تنشر صورة من عقد قناة السويس بين «ديلسبس» و«سعيد باشا»
«الدستور» تنشر صورة من عقد قناة السويس بين «ديلسبس» و«سعيد باشا»
«الدستور» تنشر صورة من عقد قناة السويس بين «ديلسبس» و«سعيد باشا»
«الدستور» تنشر صورة من عقد قناة السويس بين «ديلسبس» و«سعيد باشا»
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