باكستان: مقتل 6 أشخاص في حادث تصادم

أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الخميس، مقتل 6 أشخاص على الأقل إثر تصادم سيارتين على إحدى الطرق الواقعة بالقرب من مدينة "حيدر آباد"، التابعة لإقليم السند الباكستاني.



ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، عن الشرطة قولها إن التصادم وقع نتيجة تصادم سيارة بأخرى كانت في طريقها من مدينة كراتشي إلى حيدر آباد.



وأشارت القناة إلى أن التصادم تسبب في حدوث انفجار بإحدى السيارتين واشتعال النيران بها.



وصرّحت الشرطة الباكستانية بأن فتاة قاصرة قد نجت من الحادث، وتم نقل الجثث والفتاة المصابة إلى المستشفى، وجارٍ التعرف على هوية القتلى.

