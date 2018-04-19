القاهرة : الجمعة 20 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:50 م

تجهيزات لاستقبال نصف مليون مريد لـ«القنائى»
09:47 م

اسمعوهم.. ماذا يريد الشعب من الحكومة فى الموازنة الجديدة؟
09:25 م

مشادة بين نيللي كريم وسولافا في «اختفاء»
05:33 م

أمريكا تدعو للضغط على كوريا الشمالية للتخلى عن أسلحتها النووية
03:33 م

الهادي: عناصر حماس أنزلوا علم مصر من الشيخ زويد بعد اقتحام السجون
12:53 م

تأييد قرار «حفظ التحقيقات» مع ورثة عاطف عبيد
01:50 ص

طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما
12:13 ص

مقتل قياديين بالقاعدة في مداهمة أمنية للتحالف باليمن
08:02 م

مفيد فوزى يؤكد قصة حب غادة السمان وبليغ حمدى: الموسيقار لم يكن جادًا فى العلاقة
12:43 م

الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس البابوي للفاتيكان

11:18 ص

واشنطن: لا عقوبات جديدة على روسيا
07:22 ص

وزير الدفاع البريطانى: الإمارات قوة إقليمية مؤثرة عالميًا
الكرازة
الخميس 19/أبريل/2018 - 10:49 م

الكنيسة المصرية تتذكر أسقف القدس الذي رفض عبادة الأصنام

الكنيسة المصرية تتذكر
جرجس صفوت
dostor.org/2135843

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صباح غد الجمعة وأثناء إتمام مراسم القداس الإلهي، برحيل أحد أساقفة الأراضي المقدسة والذين ينتمون إلى الكنيسة السريانية الشقيقة وهو الأب ألكسندروس أسقف أورشليم.

ويشير كتاب التاريخ الكنسي «السنكسار» إلى أن هذا القديس كان أسقفا على القبادوقية وجاء إلى أورشليم ليتبارك من الأمكنة المقدسة ثم يعود وكان القديس نركيسوس أسقف أورشليم (في القرن الثاني المسيحي) في ذاك الحين قد كبر وشاخ حتى جاوز مائة وعشر سنين.

وكان قد عرض على شعبه مرارا أن يتخلى عن الأسقفية فلم يقبلوا ذلك منه فلما قضى القديس الكسندروس واجب الزيارة وعزم على العودة إلى القبادوقية مقر كرسيه جلسوه على أورشليم، فقبل وكتب إلى أهل أبرشيته بما حصل واعتذر مصرحا لهم بإقامة أسقف عوضا عنه.

وأقام بأورشليم يساعد أسقفها الأنبا نركيسوس نحو خمس سنوات وبعد رحيل نركيسوس استمر يرعى شعب أورشليم إلى حل أزمنة الاضطهاد على يد الرومان فرحل في السجن تمسكا بالإيمان بالله الواحد رافضا لعبادة الأصنام.

موضوعات متعلقة

الكنيسة تحيي ذكرى القديسة «إليصابات» أم يوحنا المعمدان

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد أسقف سميرنا

قصة قديس قُطعت رأسه بسبب امرأة.. تعرف عليها

الكنيسة تحيي ذكرى رحيل أسقف مدينة «قورنثية»

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

تفاصيل احتفالات الكنيسة بالذكرى السنوية لشهداء أحد السعف بطنطا والثغر

منذ أقل من شهرين

رجل المعجزات.. احتفاء خاص بذكرى رحيل البابا كيرلس

منذ أقل من شهرين

البابا تواضروس يلقى عظته من كنيسة العذراء بالكاتدرائية.. اليوم

منذ أقل من شهرين

البابا تواضروس يكشف حقيقة بناء أول كنيسة في السعودية

الآن

عاجل.. إقالة وزير الخارجية السوداني

سكة «MO».. كيف هزم صلاح الإحباط بـ«هاتريك الإيجابية»؟

سر الندّاهة.. لماذا ينتحر المراهقون؟

فوق السحاب.. أكشن ممزوج بـ«الكوميديا».. وشخصياته من لحم ودم

الأكثر قراءة

كارثة بالأسماء.. 22 لاعبًا خارج أسوار الزمالك الموسم المقبل

تعرف على سعر قميص محمد صلاح للموسم الجديد بالجنيه المصرى

«نجوم المستقبل» يغير اسمه بعد صعوده لأول مرة للدورى الممتاز

بالصور.. حفيدة رجاء الجداوي تخطف أنظار رواد «السوشيال ميديا»

ألبومات الصور

فساتين «الإيكو دريس» لملكات جمال العالم

«جوباص» و«سابتكو» يُدشنان خط نقل بري بين مصر والسعودية

«مدبولى» يُوجه مسئولى «المقاولون العرب» بتكثيف العمالة لإنجاز المشاريع

ننشر صور الطفل ضحية «الحوت الأزرق» بالبحيرة

نجم الساعة

6 وزراء سابقون يتحدثون لـ«الدستور» عن قضية الرواتب والمعاشات

الأكثر قراءة

كارثة بالأسماء.. 22 لاعبًا خارج أسوار الزمالك الموسم المقبل

تعرف على سعر قميص محمد صلاح للموسم الجديد بالجنيه المصرى

«نجوم المستقبل» يغير اسمه بعد صعوده لأول مرة للدورى الممتاز

بالصور.. حفيدة رجاء الجداوي تخطف أنظار رواد «السوشيال ميديا»

كشكول

أزمة تصريحات عبد العال تصل للنقابة المعلمين بالقاهرة الجديدة

أزمة تصريحات عبد العال تصل لنقابة المعلمين بالقاهرة الجديدة

معلمون القاهرة الجديدة يرفضون تصريحات رئيس مجلس النواب بشأن المرتبات

وزير التعليم العالي يفتتح المؤتمر الدولي السادس لطب الأطفال

عميد "آداب طنطا": ملتقي سنوي لخرجين الاداب بالجامعات العربية

الأمصار

نشرة الأخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

إصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال شرق جباليا

البيت الأبيض: لا نتوقع مزيدا من الحرية في كوبا

دبلوماسي روسي سابق: قطر والقرضاوي قادا «حربا تحريضية»

منوعات

المصري أجمل رجال العرب.. بجد!

وفاة أكبر معمر في العالم عن عمر 121 عامًا

بعد ساعات من طرحها.. مصر فى المركز قبل الأخير من تذاكر المونديال

ولاد الكار

مهرجان التميز الإعلامي يكرم طلاب فنون الاتصال

الصحة

قافلة «الداخلية» الطبية توقع الكشف على 160 مريضًا في «القناطر»

الدستور على فيسبوك