الكنيسة المصرية تتذكر أسقف القدس الذي رفض عبادة الأصنام

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صباح غد الجمعة وأثناء إتمام مراسم القداس الإلهي، برحيل أحد أساقفة الأراضي المقدسة والذين ينتمون إلى الكنيسة السريانية الشقيقة وهو الأب ألكسندروس أسقف أورشليم.



ويشير كتاب التاريخ الكنسي «السنكسار» إلى أن هذا القديس كان أسقفا على القبادوقية وجاء إلى أورشليم ليتبارك من الأمكنة المقدسة ثم يعود وكان القديس نركيسوس أسقف أورشليم (في القرن الثاني المسيحي) في ذاك الحين قد كبر وشاخ حتى جاوز مائة وعشر سنين.



وكان قد عرض على شعبه مرارا أن يتخلى عن الأسقفية فلم يقبلوا ذلك منه فلما قضى القديس الكسندروس واجب الزيارة وعزم على العودة إلى القبادوقية مقر كرسيه جلسوه على أورشليم، فقبل وكتب إلى أهل أبرشيته بما حصل واعتذر مصرحا لهم بإقامة أسقف عوضا عنه.



وأقام بأورشليم يساعد أسقفها الأنبا نركيسوس نحو خمس سنوات وبعد رحيل نركيسوس استمر يرعى شعب أورشليم إلى حل أزمنة الاضطهاد على يد الرومان فرحل في السجن تمسكا بالإيمان بالله الواحد رافضا لعبادة الأصنام.

