الخميس 19/أبريل/2018 - 10:38 م
عاجل.. انفجار مستودع أسطوانات غاز في أسيوط
dostor.org/2135834
انفجر قبل قليل مخزن أسطوانات غاز بمركز أبنوب في محافظة أسيوط.
وسنوافيكم بالتفاصيل..
انفجر قبل قليل مخزن أسطوانات غاز بمركز أبنوب في محافظة أسيوط.
وسنوافيكم بالتفاصيل..
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