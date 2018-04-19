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الخميس 19/أبريل/2018 - 10:35 م

العثور على عشرات المهاجرين مكدسين في شاحنات بالمكسيك

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
أش أ
dostor.org/2135831

عثرت سلطات الهجرة في المكسيك، على 191 مهاجرًا غالبيتهم من أمريكا الوسطى مكدسين في شاحنة وحافلة بولاية فيراكروز شرقي البلاد.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الخميس، عن المعهد الوطني للهجرة في المكسيك إعلانه اليوم العثور على 103 مهاجرين في شاحنة بولاية فيراكروز، مشيرة إلى أن المهاجرين ظلوا بدون طعام لمدة يومين.

وأضافت الشبكة أن جميع المهاجرين، باستثناء اثنين، يحملون جنسية جواتيمالا.

كما عثرت السلطات على 88 مهاجرًا في حافلة أخرى، منهم 80 شخصًا من جواتيمالا.

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