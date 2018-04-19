بالفيديو.. مي عز الدين تخطف الأنظار في أول برومو لـ«رسايل»

خطفت النجمة مي عز الدين، الأنظار فى أول برومو لمسلسها الجديد "رسايل"، والذي يحمل طابع الإثارة والتشويق، حيث تظهر "البرنسيسة"، لأول مرة بالحجاب خلال السياق الدرامى للعمل.



وتدور أحداث المسلسل حول الطبقة المتوسطة واختفائها وسط أصحاب المليارات، وصراع الطبقات، خاصة المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر فى الحارة الشعبية حاليا.



ويشارك مي عز الدين فى بطولة "رسايل" كل من خالد سليم، أحمد حاتم، رامز أمير، مها أحمد، هشام إسماعيل، وأحمد خليل، سليمان عيد، أحمد سعيد عبد الغنى، وسميرة مقرون، ورزان مغربى، عبد الرحمن أبو زهرة، راندا البحيرى، رامى فؤاد، هاجر الشرنبوى، دنيا المصرى، محسن منصور، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج تامر مرسى، وإخراج إبراهيم فخر.

