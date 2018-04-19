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الخميس 19/أبريل/2018 - 10:27 م

10 شروط لاستحقاق معاش «كرامة»

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
ولاء جمال
dostor.org/2135824

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي، عدة شروط للحصول على معاش «كرامة».

ورصدت «الدستور»، هذه الشروط والتي يتم من خلالها صرف المعاش شهريًا وهي:

- احتساب الحالة الاقتصادية للمستحق طبقا لمعادلة إحصائية تراعى مستوى الدخل لأفراد الأسرة.

- عدم امتلاكه عقارات.

- عدم امتلاكه حيازات أو سيارة.

- ألا يدرس أحد أبنائه في مدارس خاصة أو لغات.

- لا يمتلك تحويلات نقدية من الخارج.

-عدم حصوله على معاش تأميني.

- عدم حصوله على مساعدة الضمان الاجتماعي.

-أن يكون سن المستحق 65 سنة فأكثر.

-المريض بمرض مزمن مستعصى يسبب له عجز عن العمل أو يحد من قدرته.

-أن يكون العاجز المستحق لديه عجز يحول بينه وبين العمل، وتثبت ذلك بشهادة القومسيون الطبي

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