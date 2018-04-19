10 شروط لاستحقاق معاش «كرامة»
وضعت وزارة التضامن الاجتماعي، عدة شروط للحصول على معاش «كرامة».
ورصدت «الدستور»، هذه الشروط والتي يتم من خلالها صرف المعاش شهريًا وهي:
- احتساب الحالة الاقتصادية للمستحق طبقا لمعادلة إحصائية تراعى مستوى الدخل لأفراد الأسرة.
- عدم امتلاكه عقارات.
- عدم امتلاكه حيازات أو سيارة.
- ألا يدرس أحد أبنائه في مدارس خاصة أو لغات.
- لا يمتلك تحويلات نقدية من الخارج.
-عدم حصوله على معاش تأميني.
- عدم حصوله على مساعدة الضمان الاجتماعي.
-أن يكون سن المستحق 65 سنة فأكثر.
-المريض بمرض مزمن مستعصى يسبب له عجز عن العمل أو يحد من قدرته.
-أن يكون العاجز المستحق لديه عجز يحول بينه وبين العمل، وتثبت ذلك بشهادة القومسيون الطبي