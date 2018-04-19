10 شروط لاستحقاق معاش «كرامة»

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي، عدة شروط للحصول على معاش «كرامة».



ورصدت «الدستور»، هذه الشروط والتي يتم من خلالها صرف المعاش شهريًا وهي:



- احتساب الحالة الاقتصادية للمستحق طبقا لمعادلة إحصائية تراعى مستوى الدخل لأفراد الأسرة.



- عدم امتلاكه عقارات.



- عدم امتلاكه حيازات أو سيارة.



- ألا يدرس أحد أبنائه في مدارس خاصة أو لغات.



- لا يمتلك تحويلات نقدية من الخارج.



-عدم حصوله على معاش تأميني.



- عدم حصوله على مساعدة الضمان الاجتماعي.



-أن يكون سن المستحق 65 سنة فأكثر.



-المريض بمرض مزمن مستعصى يسبب له عجز عن العمل أو يحد من قدرته.



-أن يكون العاجز المستحق لديه عجز يحول بينه وبين العمل، وتثبت ذلك بشهادة القومسيون الطبي

