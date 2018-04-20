القاهرة : الجمعة 20 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:30 ص

سفير مصر بألمانيا: فخور باستقبال الجمهور لوزيرة الثقافة ببرلين (صور)
09:50 م

تجهيزات لاستقبال نصف مليون مريد لـ«القنائى»
09:47 م

اسمعوهم.. ماذا يريد الشعب من الحكومة فى الموازنة الجديدة؟
09:25 م

مشادة بين نيللي كريم وسولافا في «اختفاء»
05:33 م

أمريكا تدعو للضغط على كوريا الشمالية للتخلى عن أسلحتها النووية
03:33 م

الهادي: عناصر حماس أنزلوا علم مصر من الشيخ زويد بعد اقتحام السجون
12:53 م

تأييد قرار «حفظ التحقيقات» مع ورثة عاطف عبيد
01:50 ص

طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما
12:13 ص

مقتل قياديين بالقاعدة في مداهمة أمنية للتحالف باليمن
08:02 م

مفيد فوزى يؤكد قصة حب غادة السمان وبليغ حمدى: الموسيقار لم يكن جادًا فى العلاقة
12:43 م

الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس البابوي للفاتيكان

11:18 ص

واشنطن: لا عقوبات جديدة على روسيا
مصر
الجمعة 20/أبريل/2018 - 07:24 ص

رئيس «مصر للطيران»: إنشاء نقاط جوية جديدة فى الدول الإفريقية

الطيار شريف عزت،
الطيار شريف عزت، رئيس شركة مصر للطيران
محمود السعدى
dostor.org/2135822

صرح الطيار شريف عزت، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، بأن أسطول الشركة الوطنية جاهز ومستعد تمامًا لبدء موسم عمرة رمضان، والذى يشهد كثافة ركابية وجوية من المطارات المصرية إلى الأراضى الحجازية.

وأضاف "عزت"، فى تصريحات لـ"الدستور"، أن عمرة رجب وشعبان، شهدا انخفاضًا ملوحظًا من جانب المعتمرين، لافتًا إلى زيادة المعتمرين خلال موسم عمرة شهر رمضان، موضحًا أنه من المقرر خلال الفترة المقبلة زيادة عدد النقاط الجوية بالعديد من الدول داخل القارة السمراء، خاصة فى ظل التقارب المصرى الأفريقى خلال الأونة الأخيرة.

وحول مشاركة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بمؤتمر ومعرض "أفريقيا للطيران 2018"، والذى استضافته شركة مصر للطيران خلال اليومين الماضيين، قال "عزت": «فرصة جيدة لتبادل الخبرات مع شركات الطيران العاملة بمصر وأفريقيا باعتبارنا شركة رائدة فى مجال الطيران المدنى وتحظى بسمعة طيبة للغاية على مستوى العالم».

وأشار إلى استعراض أهم التحديات التي تؤثر على شبكة خطوط الطيران، ومنها حالة عدم الاستقرار، التي تشهدها المنطقة، وكذلك مشكلة نقص الوقود في بعض المطارات الأفريقية وغيرها من تحديات التشغيل.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 10 ساعة

اسمعوهم.. ماذا يريد الشعب من الحكومة فى الموازنة الجديدة؟

منذ يومين

التخطيط تنشر أهم 18 خدمة حكومية يجرى تطويرها وميكنتها

منذ 3 أيام

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36

منذ اسبوع

نص البيان التاسع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

منذ اسبوع

قرار جمهورى بتمديد حالة الطوارئ لـ3 أشهر

منذ اسبوع

الصحة: حملات موسعة على المراكز والعيادات الخاصة بالمحافظات الأسبوع الجارى

الآن

«الزراعة»: 18 ألف تمساح يُهددون الثروة السمكية ببحيرة ناصر

«النسخة الزائفة من الأميرة ديانا».. شقيق ميجان ماركل يكشف حقيقتها

على خطى أمريكا.. رومانيا تُقرر نقل سفارتها فى إسرائيل إلى القدس

ظافر العابدين يفوز بجائزة أفضل ممثل عربى فى حفل «موريكس دور»

الأكثر قراءة

كارثة بالأسماء.. 22 لاعبًا خارج أسوار الزمالك الموسم المقبل

تعرف على سعر قميص محمد صلاح للموسم الجديد بالجنيه المصرى

«نجوم المستقبل» يغير اسمه بعد صعوده لأول مرة للدورى الممتاز

بالصور.. حفيدة رجاء الجداوي تخطف أنظار رواد «السوشيال ميديا»

ألبومات الصور

فساتين «الإيكو دريس» لملكات جمال العالم

«جوباص» و«سابتكو» يُدشنان خط نقل بري بين مصر والسعودية

«مدبولى» يُوجه مسئولى «المقاولون العرب» بتكثيف العمالة لإنجاز المشاريع

ننشر صور الطفل ضحية «الحوت الأزرق» بالبحيرة

نجم الساعة

6 وزراء سابقون يتحدثون لـ«الدستور» عن قضية الرواتب والمعاشات

الأكثر قراءة

كارثة بالأسماء.. 22 لاعبًا خارج أسوار الزمالك الموسم المقبل

تعرف على سعر قميص محمد صلاح للموسم الجديد بالجنيه المصرى

«نجوم المستقبل» يغير اسمه بعد صعوده لأول مرة للدورى الممتاز

بالصور.. حفيدة رجاء الجداوي تخطف أنظار رواد «السوشيال ميديا»

كشكول

وظائف شاغرة بمدارس النيل .. وفتح باب التقدم للصف الأول الثانوي

رئيس جامعة عين شمس يشهد فاعليات ختام مهرجان أسبوع الشعوب

اليمن تحصد المركز الأول في ختام مهرجان أسبوع الشعوب بجامعة عين شمس

أزمة تصريحات عبد العال تصل للنقابة المعلمين بالقاهرة الجديدة

أزمة تصريحات عبد العال تصل لنقابة المعلمين بالقاهرة الجديدة

الأمصار

نشرة الأخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

إصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال شرق جباليا

البيت الأبيض: لا نتوقع مزيدا من الحرية في كوبا

دبلوماسي روسي سابق: قطر والقرضاوي قادا «حربا تحريضية»

منوعات

المصري أجمل رجال العرب.. بجد!

بالصور.. رسالتان نادرتان فى مزاد ترويان قصة غرق تيتانك

وفاة أكبر معمر في العالم عن عمر 121 عامًا

ads
ولاد الكار

مهرجان التميز الإعلامي يكرم طلاب فنون الاتصال

الصحة

قافلة «الداخلية» الطبية توقع الكشف على 160 مريضًا في «القناطر»

الدستور على فيسبوك