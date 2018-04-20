رئيس «مصر للطيران»: إنشاء نقاط جوية جديدة فى الدول الإفريقية

صرح الطيار شريف عزت، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، بأن أسطول الشركة الوطنية جاهز ومستعد تمامًا لبدء موسم عمرة رمضان، والذى يشهد كثافة ركابية وجوية من المطارات المصرية إلى الأراضى الحجازية.



وأضاف "عزت"، فى تصريحات لـ"الدستور"، أن عمرة رجب وشعبان، شهدا انخفاضًا ملوحظًا من جانب المعتمرين، لافتًا إلى زيادة المعتمرين خلال موسم عمرة شهر رمضان، موضحًا أنه من المقرر خلال الفترة المقبلة زيادة عدد النقاط الجوية بالعديد من الدول داخل القارة السمراء، خاصة فى ظل التقارب المصرى الأفريقى خلال الأونة الأخيرة.



وحول مشاركة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بمؤتمر ومعرض "أفريقيا للطيران 2018"، والذى استضافته شركة مصر للطيران خلال اليومين الماضيين، قال "عزت": «فرصة جيدة لتبادل الخبرات مع شركات الطيران العاملة بمصر وأفريقيا باعتبارنا شركة رائدة فى مجال الطيران المدنى وتحظى بسمعة طيبة للغاية على مستوى العالم».



وأشار إلى استعراض أهم التحديات التي تؤثر على شبكة خطوط الطيران، ومنها حالة عدم الاستقرار، التي تشهدها المنطقة، وكذلك مشكلة نقص الوقود في بعض المطارات الأفريقية وغيرها من تحديات التشغيل.