النفط يتراجع عند التسوية بعد إشارات انتهاء تخمة المعروض

تراجعت أسعار النفط من أعلى مستوى في 3 سنوات، عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، بعد تأكيد منتجي الخام انتهاء تخمة المعروض.



وأفادت تقارير صحفية أن لجنة فنية تضم أعضاء "أوبك" ومن خارجها أكدت القضاء على تخمة المعروض من النفط بدعم اتفاق خفض الإنتاج.



وقال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، إنه لن يتخلى عن العقوبات ضد إيران، إذا لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق مع فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة لتشديد شروط الاتفاق النوي، مما أثر سلبيا علي أسعار الخام الأمريكي، حيث تعتبر طهران ثالث أكبر منتج للنفط في "أوبك".



وتخلى النفط عن مكاسبه في نهاية التعاملات بعد أن دعم ارتفاعها في وقت سابق من الجلسة مؤشر السلع العالمية ليصل إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2015.



وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد أعلنت أمس تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات.



وهبط سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم مايو بنسبة 0.3% ليصل إلى 68.29 دولار للأوقية.



وتراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يونيو بنسبة 0.2 % إلى 73.59 دولار للأوقية، بعد تجاوز 74 دولار في وقت سابق من التعاملات.