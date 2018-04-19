مصادر تكشف سر زيارة رئيس أساقفة الفرنسيسكانية إلى القاهرة

قالت مصادر كنسية مطلعة إن رئيس أساقفة الرهبنة الفرنسيسكانية، خوسيه كاربالو، وسكرتير مجمع الحياة المكرسة، جاء خصيصًا لمصر لرئاسة مؤتمر بدير الكلاريس بكنج مريوط، الذي ضم الراهبات الكلاريس على مستوى الشرق الأوسط.



كما أكدت المصادر أن رئيس الأساقفة ترأس حوار مفتوح ضم بعض الأسئلة من الحضور، ثم اختتم اللقاء بالقداس الإلهي.



وأوضحت المصادر أنه كان من ضمن الحضور المطران عادل زكي، والمطران كريكور كوسا، والأب كمال لبيب الخادم الاقليمي والأب سمير خليل والرئيس الاقليمي برهبنة الكلمة المتجسد الأب جبرائيل، والأب باتريك الكرملي ونادية سعيد وورهبان وراهبات من جمعيات رهبانية مختلفة.