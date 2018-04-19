رئيس أساقفة الفرنسيسكان يوصي مكرسي مصر بعدم الخوف

أكد رئيس أساقفة الرهبنة الفرنسيسكانية، خوسيه كاربالو، أهمية امتلاك المكرسين لرؤية واضحة للحياة المكرسة والتمييز في الدعوة وقراءة علامات الأزمنة والتركيز على نوعية الحياة والأفراد والصلاة الإنجيلية والتأمل اليومي.



كما أوصى سكرتير مجمع الحياة المكرسة مكرسي مصر بعدم الخوف من الأزمة بل التركيز على التمييز، وإزالة الفاصل بين الجانب التشريعي والحياة الواقعية في الجماعات المكرسة، وأهمية التكوين على مواجهة التحديات، وأهمية التكوين الدائم الذي يساهم في التكوين الأساسي، مشددًا على أن هناك فجرًا جديدًا رغم الظلمة التي قد يمر بها واقع الحياة المكرسة.