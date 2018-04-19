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الخميس 19/أبريل/2018 - 10:11 م

«الدستور» تكشف تفاصيل سيامة الشماسات بالكنيسة

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
جرجس صفوت - سارة ساويروس
dostor.org/2135812

شهد الشارع الكنسي شائعة تسببت في حالة من الجدل الشديد، أفادت قيام الأنبا سيرافيم، أسقف إيبارشية أوهايو وميتشجن وإنديانا بولاية كليفلاند للأقباط الأرثوذكس بالولايات المتحدة الأمريكية، بسيامة عدد من الشماسات صغيرات السن أسوة بالشمامسة الرجال.

تبرأ الأخير، في بيان رسمي، انتشر بسرعة البرق عبر وسائل التواصل قال خلاله إن الصور المنتشرة ومقاطع الفيديو كانت لمٌجَرّد توحيد للملابس التي يستخدمها الفتيات في فرقة الكورال التي تنتشر في الكنائس وليست سيامة لشماسات كما يُشاع، وذلك لتشجيعهٌن علي الحِشمة واحترام الكنيسة والحضور في صلوات باكر وعشية ونصف الليل وحفظ الألحان الكنسيّة بإلتِزام.

وأضاف الأنبا سيرافيم الذي رُسم أسقف في دفعة المطرانة الأحدث، والتي رسمها البابا تواضروس قبيل بداية الصوم الكبير للعام الجاري، وذلك بعدما كان مرشحًا للباباوية في انتخابات البطريركية التي شهدتها الكنيسة عقب رحيل البابا الراحل شنودة الثالث، انه لم تتم أي ما يٌقال عليه رسامة، مؤكدًا انه التقى بالفتيات والأطفال والعائلات مساءً في الكنيسة وسِتر الهيكل كان مُغلقًا وهو أول الأدلة على عدم وجود رسامات.

وأضاف أن ثاني الأدلة انه يظهر بالصور ومقاطع الفيديو لا يرتدي ملابس الخدمة الكنسية فلا يُعقل ان يقوم برسامات جديدة بدون ارتداء ملابس خدمته الكهنوتية البيضاء التي يرتديها في القداس الإلهي، بينما كان الفتيات يرتدون ملابس الكورال في مكانهم في صَحْن الكَنيسة وهن يٌرتلات فقط مَردّات الشعب مع الشعب مؤكدًا على انه لم يٌنسب لهن أي دور جديد في الخدمة لم يقوموا به مِن قبل.

أشار الأنبا سارافيم إلى أن ذلك جاء بنتيجة رائعة في حضور البنات والأطفال بإلتزام وقٌدوة، كما أكد أن الدليل الثالث على عدم وجود رسامات هو انه لم تٌدع أي واحدة باسمها، أو لم يتم وضع اليدّ علي رؤسهن أو ما يٌسمي بطَقس رسامة، مشددًا على أن ذلك؛ لأنه لا يُوجَد لأنه يحترم قوانين الكنيسة ويلتَزم بها.

عن قوانين الكنيسة ومدى تعارضها أو توافقها مع مبدئ وفكرة رسامة الشماسات نفسها قال القمص عبد المسيح بسيط أبو الخير، راعي كنيسة السيدة العذراء الآثرية بمسطرد في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لا توافق على رسامة شماسات فتيات، لأنه كانت الكنيسة الأولى عاشت فيها مكرسات يخدمن أخوات الرب، والمحتاجين لكنه لم يوجد شماسات يردون الألحان.

وأضاف أنه في صلاة القداس، الشعب كله يرد الألحان علي الأب الكاهن، والشماسة تقود فقط الشعب فى ترتيل الألحان، مؤكدًا الفتيات جزء من الشعب يرددن الألحان مثل الشمامسة والشعب، حيث إن القداس للشعب كله.

وأكد بسيط أنه كان هناك مقترح، فى عهد البابا الراحل شنودة الثالث، وكانت القتيات ممتازات، لكن البابا وقتها رفض، حينما رأى أن الفكرة سيتم تعميمها، ولأنه لايوجد أصل كتابي لهذا الموضوع.

من جانبه، قال المرتل حربي منير، مدير مدرسة أفا بافلي لتأهيل الشمامسة بكنيسة الأنبا انطونيوس للأقباط الأرثوذكس بحلوان، إن الكنيسة تُتمم طقس سيامة الدياكونيات او الشماسات في حالة كبر السن البالغ 60 فاكثر، وذلك بالنسبة للأرامل والمتبتلات والمكرسات فقط، في إشارة إلى ان هناك طقس في الكنيسة لذلك الا ان للامر اشتراطات عدة اولها القدرة على خدمة الكنيسة بمحبة والسير في تقوى وفضيلة.

وأكد منير، لـ"الدستور" أن الأنبا بيشوي مطران دمياط وكفر الشيخ وكذلك الأنبا موسى أسقف الشباب قاما بسيامة عدة دياكونيات أو شماسات إلاّ أن ذلك لعدد من المكرسات الكبار في السن، أسوة بالخادمات والشماسات اللواتي ورد ذكرهن في سفر أعمال الرسل مثل الشماسة "فيبي".

ولفت منير إلى أن الكنيسة ترفض فكرة أن تكون الشماسة صغيرة السن لعدة أسباب أولها امتناعها عن دخول الهيكل والقيام بالخدمة الكنسية وعدم قدرتها على التناول من الأسرار المقدسة في فترة الحيض، الأمر الذي دفع الكنيسة بالاكتفاء بالشمامسة الرجال للقيام بالخدمة الكنسية ومساعدة القساوسة في خدماتهم الكهنوتية بين تشترك الشماسات الكبار في السن معهم في الخدمات العامة للشعب والخدمات الإدارية وكل ما يشابه ذلك.

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