«التضامن»: مساعدات وخدمات لـ5 مليون أسرة فى شهر رمضان

قال الدكتور محمد العقبي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه جاري التنسيق مع جمعيات المجتمع المدني؛ استعدادًا لشهر الخير، مشيرًا إلى أن دور الوزارة تنسيقي للمساعدة فى وصول المواد الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا.



وأضافت نيفين القباج، مساعد أول وزيرة التضامن الاجتماعي، فى تصريحات لـ "الدستور"، أنه جاري إعداد تطبيق إلكتروني، لعمل خريطة مساعدات أو خدمات للأسر الفقيرة خلال شهر رمضان، بالتعاون مع بعض الجمعيات الأهلية المتخصصة فى هذا المجال.



وأوضحت أن عدد الخدمات المقدمة للأسر الأكثر فقرًا خلال شهر رمضان تصل إلى 5 مليون أسرة، مشيرة إلى أن الخدمات والمساعدات متنوعة مابين إفطار قرية، أو خدمات صحية بإجراء عمليات عادية وجراحية، أو إعطائهم أجهزة تعويضية، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية من خلال تركيب وصلات مياه شرب وصرف صحي ورفع كفاء وتأسيس منازل، علاوة على تقديم معونات للأيتام والأرامل، وسداد ديون الغارمات، كذلك تقديم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر فى ظل دعم الوزارة للمرأة وتقديم التمكين الاقتصادي لها.