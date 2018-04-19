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الخميس 19/أبريل/2018 - 10:06 م

إحباط تهريب مخطوطة أثرية في مطار القاهرة (صور)

إحباط تهريب مخطوطة
محمود السعدى
dostor.org/2135803

ضبط الجمارك في قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب مخطوطة نادرة وخريطة ورقية باللغة الألمانية داخل برواز لدولة فلسطين، ومجموعة من الكتب وبراويز.

وبالعرض على رجب محمد مدير الجمرك، قرر حجز الطرود التي تحوي المخطوطة للعرض على لجنة عليا من وزارة الآثار والخبراء المختصين، وحضرت اللجنة وبالمعاينة الفعلية قررت اللجنة مجتمعة أن الكتب والبراويز حديثة الصناعة ولا تخضع لقانون حماية الآثار.

وقررت اللجنة بأن الخريطة الورقية بحجم 43 سم ×37 سم تخص دولة فلسطين وتحمل تاريخ 1855-1800 م باللغة الألمانية تعتبر من المخطوطات وتخض للقانون رقم 8 لسنة 2009م والمعدل بالقانون رقم 200 لسنة 2014 والخاص بحماية المخطوطات وأوصت بتسليمها إلى دار الكتب والوثائق القومية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إحباط تهريب مخطوطة أثرية في مطار القاهرة (صور)
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