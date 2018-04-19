الرقابة الإدارية بقنا تسجل رشوة مدير ووكيل مدرسة بالصوت والصورة

ضبطت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة قنا، بإشراف العميد أدهم الفاتح، مساء اليوم، مدير ووكيل مدرسة، خلال تواجدهما في المدرسة، لقيامهما بالحصول على رشوة من المقاول المنفذ لأعمال التطوير داخل المدرسة التي يعملان بها.



وقال مصدر داخل هيئة الرقابة في تصريحات لـ«الدستور» إن الرقابة الإدارية تمكنت من ضبط (س.ف) مدير مدرسة (و.ع.ض) وكيل المدرسة، خلال حصولهما على رشوة 10 آلاف جنيه من مقاول منفذ لأعمال تطوير المدرسة.



وأضاف المصدر في سياق تصريحاته، أن الرقابة الإدارية تمكنت من تسجيل الواقعة بالصوت والصورة خلال حصول المتهمين على الرشوة داخل المدرسة، لافتًا إلى أن المتهمان رفضا التوقيع على محاضر تسليم أعمال المقاول إلا بعد الحصول على الرشوة.