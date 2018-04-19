وصفة هندية فعالة لعلاج آلالام الركبتين

يعاني الكثير من آلام الركب المزعجة خلال فترة الليل، الأمر الذي يجعلك غير قادر على النوم، ويسبب تكرار الأمر الإصابة بالأرق.



ويستهين البعض بهذه المشكلة، فيمكن أن تؤثر إصابات الركبة علي الأوتار، والأربطة، والأكياس المملوئة بسائل زلالي، والتي تحيط بمفصل الركبة، وكذلك العظام، والغضاريف، والأربطة، والتي تؤدي في النهاية لحدوث آلام مزمنة في تلك المنطقة.



ونشر موقع "بولد سكاى" الهندى طريقة فعالة للتخلص من آلام الركبتين نهائيًا، بدون الحاجة لاستخدام العقاقير الطبية أو المسكنات.



ووفقًا للموقع، فيمكن تطبيق تلك الطريقة من خلال "الثوم والبصل" لأنهما يعملان على امتصاص الكالسيوم الموجود في الأطعمة وهو ما يزيده في الجسم، علاوة على قدرتهما على التخلص من هشاشة العظام.



كما يعمل الثوم والبصل على منح الجسم فيتامين "د"، اللازم للعظام، بالإضافة إلي المعادن التي تساعد على مواجهة الآلام المزعجة.

