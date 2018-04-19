عاجل.. استشهاد وإصابة 8 في إطلاق نار على نقطة تفتيش بالسعودية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن مقتل 4 من رجال الأمن وإصابة 4 آخرين جراء استهداف نقطتهم الأمنية من قبل مسلحين.



وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية إن نقطة تفتيش أمنية على طريق عرقوب الواصل بين محافظتي المجاردة وبارق، بمنطقة عسير، تعرضت لإطلاق نار من مصدر مجهول مما نتج عنه استشهاد ثلاثة عسكريين.



وأكدت الوزارة أنه تم تحديد هوية عدد من المتورطين فيها والقبض على اثنين منهم، سعوديي الجنسية، وتقتضي مصلحة التحقيق عدم إعلان اسميهما في الوقت الراهن، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.



وأشارت الوزارة إلى أن المتابعة الأمنية أسفرت أيضا عن رصد شخص ثالث من المتورطين في الجريمة أثناء محاولته الفرار من رجال الأمن، مما اقتضى تبادل إطلاق النار معه ومقتله، حيث اتضح أنه مواطن سعودي، ونتج عن تبادل إطلاق النار تعرض خمسة من رجال الأمن للإصابة، أُستِشْهِد أحدهم أثناء نقله إلى المستشفى.



