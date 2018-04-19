«عباس» يدعو لحماية حقوق العمال الفلسطينيين في إسرائيل

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على أهمية تطبيق معايير العمل الدولية وحماية حقوق العمال الفلسطينيين في إسرائيل وحصولهم على مستحقاتهم المالية.



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفد منظمة العمل الدولية برئاسة المدير العام للمنظمة، جاي رايدر.



وأطلع عباس الوفد على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والتطورات السياسية ونتائج القمة العربية التي عقدت في المملكة العربية السعودية.



ووجه رايدر الشكر لعباس على تعاون الجانب الفلسطيني الكبير مع المنظمة في سبيل تقديم الأفضل للعامل الفلسطيني، والتعاون في العديد من المشاريع المهمة.



وأشار رايدر إلى أنه سيبحث مع الجانب الإسرائيلي تطبيق اتفاق باريس الاقتصادي فيما يتعلق بتنظيم انتقال العمال الفلسطينيين للعمل داخل إسرائيل والحفاظ على حقوقهم النقابية والمالية.



وأوضح مدير عام المنظمة الدولية أن بعثة العمل الدولية التي زارت فلسطين مؤخرًا وضعت تقريرًا حول الانتهاكات الإسرائيلية، سيقدم خلال اجتماع المنظمة الذي سيعقد في يونيو القادم.