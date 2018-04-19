القاهرة : الخميس 19 أبريل 2018
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الخميس 19/أبريل/2018 - 09:50 م

تجهيزات لاستقبال نصف مليون مريد لـ«القنائى»

تجهيزات لاستقبال
dostor.org/2135781

تحشد الطرق الصوفية فى الصعيد مريديها وأتباعها للاحتفال بمولد قطب الصوفية «عبدالرحيم القنائى»، خلال الأيام المقبلة، على أن تُقام الليلة الختامية بالتزامن مع ليلة النصف من شعبان، بمشاركة جميع شيوخ الصوفية والأشراف فى الوجه القبلى.
وقال طه عتمان، شيخ الطريقة «الرحيمية القنائية»، «أتباع الطرق الصوفية سيأتون من كل حدب وصوب، للاحتفال بمولد القنائى، وسط حضور مكثف من قبل الأجهزة الأمنية التى ستؤمن المولد بشكل كبير، خاصة أن عدد المشاركين كل عام يتعدى نصف المليون مريد، ما يجعل هناك تخوفات من وقوع أى عمليات تخريبية أو إرهابية».
وحسب «عتمان»، فإن الطرق الصوفية ستقيم سرادقًا وخيامًا حول مسجد القطب القنائى، وتجهز جميع الخدمات الخاصة بها لاستقبال المريدين الذين يأتون من الوجه البحرى، للمشاركة فى المولد، مثلما يحدث كل عام فى ذكرى الاحتفال بمولد القطب القنائى.

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