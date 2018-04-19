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الخميس 19/أبريل/2018 - 09:47 م

الإعدام شنقًا لصاحب مخبز والمؤبد لأقاربه في استعراض القوة بالجيزة

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
نجلاء رفاعي
dostor.org/2135776

أودعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة صاحب مخبز بالإعدام شنقًا، ومعاقبة آخر بالسجن المؤبد، والسجن ثلاث سنوات لآخر، وبراءة 2 في استعراض القوة والبلطجة والتسبب في مقتل مواطن.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل أبوالمال، رئيس المحكمة، وبعضوية المستشارين حاتم عزت ومحمود حمزة، وبأمانة سر سمير رزق.

وأصدرت المحكمة الحكم في القضية رقم 12997 لسنة 2015 جنايات مركز الجيزة ضد تامر عبدالعظيم راشد، وعمرو محمد عبدالعظيم، ووليد محمد عبدالعظيم، وخالد محمد عبدالعظيم، وأشرف محمد إمام.

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