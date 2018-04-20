«صناعة الدواء»: نسعى لتسويق أدوية «فيروس سى» المصرية فى دول الخليج

أكد الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، أنه من الصعب تطبيق الشراء الموحد للمواد الخام، حيث إنه لن ينطبق على كثير من الأصناف الدوائية.



وأضاف "رستم"، فى تصريح لـ"الدستور"، أنه من ضمن شروط تسجيل الدواء هو تحديد مصدر مورد المواد الخام وتجريبتها ولا يجوز تغيير المورد، وفقًا لشروط التسجيل، مما يجعل التطبيق الشراء الموحد للخامات أمر فى غاية الصعوبة، على عكس الشراء الموحد للمستلزمات والادوية والتى يسهل تطبيقها لانها تتم وفقًا لمناقصة عامة.



وتابع: «ننتظر تطبيق اللائحة التنفيذية لقرار الوزير الخاص بتسهيل إجراءات تسجيل الأدوية الحاصلة على موافقة "FDA" و"EMA" خلال شهر، ولكنه سيفيد الشركات الأجنبية عن الشركات المحلية».



وبالنسبة لتسويق أدوية فيروس سى المصرية فى دول الخليج، أكد "رستم" أن نسبة انتشار الفيروس ليست مرتفعة فى تلك الدول، مما يجعل فرص تسويقها أقل عن غيرها من الدول الأخرى.