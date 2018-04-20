القاهرة : الجمعة 20 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:30 ص

سفير مصر بألمانيا: فخور باستقبال الجمهور لوزيرة الثقافة ببرلين (صور)
09:50 م

تجهيزات لاستقبال نصف مليون مريد لـ«القنائى»
09:47 م

اسمعوهم.. ماذا يريد الشعب من الحكومة فى الموازنة الجديدة؟
09:25 م

مشادة بين نيللي كريم وسولافا في «اختفاء»
05:33 م

أمريكا تدعو للضغط على كوريا الشمالية للتخلى عن أسلحتها النووية
03:33 م

الهادي: عناصر حماس أنزلوا علم مصر من الشيخ زويد بعد اقتحام السجون
12:53 م

تأييد قرار «حفظ التحقيقات» مع ورثة عاطف عبيد
01:50 ص

طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما
12:13 ص

مقتل قياديين بالقاعدة في مداهمة أمنية للتحالف باليمن
08:02 م

مفيد فوزى يؤكد قصة حب غادة السمان وبليغ حمدى: الموسيقار لم يكن جادًا فى العلاقة
12:43 م

الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس البابوي للفاتيكان

11:18 ص

واشنطن: لا عقوبات جديدة على روسيا
اقتصاد
الجمعة 20/أبريل/2018 - 01:03 ص

أسعار الأسمنت اليوم.. و«التعمير» بـ1140 جنيهًا للطن

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
هويدا سعيد
dostor.org/2135742

استقرت أسعار الأسمنت، اليوم الجمعة، وسجل أسمنت «العربية المسلح» 1185 جنيهًا للطن، و«النصر» 1120 جنيهًا للطن، و«أسيوط» 1120 جنيهًا للطن، و«التعمير» 1140 جنيهًا للطن.

كما سجّل «وادى النيل» 1158 جنيهًا للطن، و«العامرية» 1120 جنيهًا للطن، و«العسكري» 1120 جنيهًا للطن، و«السويس» 1180 جنيهًا للطن، و«بورتلاند طرة» 1160 جنيهًا للطن، و«أسمنت حلوان» 1160 جنيهًا للطن، و«مصر بني سويف» 1163 جنيهًا للطن، و«السويدي» 1185 جنيهًا للطن، و«لافارج للأسمنت المخصوص» 1190 جنيهًا للطن.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا

منذ اسبوع

«أرامكو» السعودية الشركة الأكثر ربحية في العالم

منذ اسبوع

الدولار يتعافى من خسائره بعد تصريحات ترامب بشأن سوريا

منذ اسبوع

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا

منذ أقل من شهر

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد

منذ أقل من شهر

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه

الآن

نائب: قريبًا سيتم الإفراج عن الحاجة سعدية (فيديو)

كارثة بالأسماء.. 22 لاعبًا خارج أسوار الزمالك الموسم المقبل

عاجل.. استشهاد وإصابة 8 في إطلاق نار على نقطة تفتيش بالسعودية

عاجل.. إقالة وزير الخارجية السوداني

الأكثر قراءة

كارثة بالأسماء.. 22 لاعبًا خارج أسوار الزمالك الموسم المقبل

تعرف على سعر قميص محمد صلاح للموسم الجديد بالجنيه المصرى

«نجوم المستقبل» يغير اسمه بعد صعوده لأول مرة للدورى الممتاز

بالصور.. حفيدة رجاء الجداوي تخطف أنظار رواد «السوشيال ميديا»

ألبومات الصور

فساتين «الإيكو دريس» لملكات جمال العالم

«جوباص» و«سابتكو» يُدشنان خط نقل بري بين مصر والسعودية

«مدبولى» يُوجه مسئولى «المقاولون العرب» بتكثيف العمالة لإنجاز المشاريع

ننشر صور الطفل ضحية «الحوت الأزرق» بالبحيرة

نجم الساعة

6 وزراء سابقون يتحدثون لـ«الدستور» عن قضية الرواتب والمعاشات

الأكثر قراءة

كارثة بالأسماء.. 22 لاعبًا خارج أسوار الزمالك الموسم المقبل

تعرف على سعر قميص محمد صلاح للموسم الجديد بالجنيه المصرى

«نجوم المستقبل» يغير اسمه بعد صعوده لأول مرة للدورى الممتاز

بالصور.. حفيدة رجاء الجداوي تخطف أنظار رواد «السوشيال ميديا»

كشكول

وظائف شاغرة بمدارس النيل .. وفتح باب التقدم للصف الأول الثانوي

رئيس جامعة عين شمس يشهد فاعليات ختام مهرجان أسبوع الشعوب

اليمن تحصد المركز الأول في ختام مهرجان أسبوع الشعوب بجامعة عين شمس

أزمة تصريحات عبد العال تصل للنقابة المعلمين بالقاهرة الجديدة

أزمة تصريحات عبد العال تصل لنقابة المعلمين بالقاهرة الجديدة

الأمصار

نشرة الأخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

إصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال شرق جباليا

البيت الأبيض: لا نتوقع مزيدا من الحرية في كوبا

دبلوماسي روسي سابق: قطر والقرضاوي قادا «حربا تحريضية»

منوعات

المصري أجمل رجال العرب.. بجد!

وفاة أكبر معمر في العالم عن عمر 121 عامًا

بعد ساعات من طرحها.. مصر فى المركز قبل الأخير من تذاكر المونديال

ولاد الكار

مهرجان التميز الإعلامي يكرم طلاب فنون الاتصال

الصحة

قافلة «الداخلية» الطبية توقع الكشف على 160 مريضًا في «القناطر»

الدستور على فيسبوك